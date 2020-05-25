في يوم أفريقيا الأمين العام يدعو إلى وقف إطلاق النار، واحترام مبادئ الديمقراطية وسط كوفيد-19

بمناسبة يوم أفريقيا، قال أنطونيو غوتيريش في رسالته إن الجائحة "تهدد بعرقلة التقدم" الذي سيمكن البلدان من الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة (SDGs) والغايات المحددة في أجندة الاتحاد الأفريقي لعام 2063.

وقد شكل الاتحاد الأفريقي فرقة عمل لوضع استراتيجية على مستوى القارة وعين مبعوثين خاصين لحشد الدعم الدولي. كما اتخذ مجلس السلام والأمن التابع له خطوات لمواجهة التأثير السلبي لكوفيد-19 على تنفيذ اتفاقيات السلام الحاسمة وجهود المصالحة.

أحث الجهاتِ الفاعلة السياسية في أفريقيا على الانخراط في حوار سياسي مستمر وشامل للجميع لتخفيف حدة التوتر بشأن الانتخابات وتعزيز الممارسات الديمقراطي--الأمين العام

بالإضافة إلى ذلك، أشار الأمين العام إلى أن المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنشأت صندوقا لمواجهة الجائحة، في حين اتخذت الدول الأفريقية الأعضاء "تدابير قوية لاحتواء انتشار الفيروس وتخفيف آثاره الاجتماعية والاقتصادية".

ورحب السيد غوتيريش بدعم الاتحاد الأفريقي لدعوته العالمية لوقف إطلاق النار، قائلا إنه مطلب ضروري يتوافق أيضا مع موضوع الاتحاد الأفريقي لعام 2020 الذي يأتي تحت عنوان: "إسكات المدافع: تهيئة بيئة مواتية لتنمية أفريقيا".

واستجابت الجماعات المسلحة في الكاميرون والسودان وجنوب السودان إلى الدعوة وأعلنت وقف إطلاق النار من جانب واحد. وفي هذا السياق، ناشد الأمين العام الحركات والحكومات المسلحة الأخرى في أفريقيا أن تحذو حذوها. كما رحب بدعم الدول الأفريقية لدعوته إلى إحلال السكينة في المنزل، والقضاء على جميع أشكال العنف، بما في ذلك ضد النساء والفتيات".

تأثير الجائحة على المشهد السياسي

Photo: IRIN/Nancy Palus يصطف الناس في العاصمة كوناكري للتصويت في الانتخابات الرئاسية في غينيا في حزيران/يونيو 2010.

وأشار الأمين العام إلى أنه من المقرر أن تجري حوالي 20 دولة أفريقية انتخابات هذا العام، ومن المحتمل تأجيل بعضها بسبب الجائحة، الأمر الذي قد يترتب عليه عواقب على الاستقرار والسلام.

"أحث الجهاتِ الفاعلة السياسية في أفريقيا على الانخراط في حوار سياسي مستمر وشامل للجميع لتخفيف حدة التوتر بشأن الانتخابات وتعزيز الممارسات الديمقراطية."

مؤشرات الأمم المتحدة

في الأسبوع الماضي، أصدرت الأمم المتحدة موجزا للسياسات العامة يسلط الضوء على آثار الجائحة على القارة. وفي هذا الصدد دعا الأمين العام "إلى تخفيف عبء الديون والعمل على الحفاظ على الإمدادات الغذائية وحماية الوظائف والتخفيف من وطأة فقدان الدخل وضياع عائدات التصدير على القارة"

كما دعا السيد غوتيريش إلى أن تتمتع الدول الإفريقية، كغيرها من البلدان في كل مكان، "بإمكانية الحصول بسرعة وعلى نحو منصف وتكلفة ميسورة على لقاح أو أي علاج يجري التوصل إليه في المستقبل".