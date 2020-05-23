الأمم المتحدة ترسل أحر التهاني للمسلمين في كافة بقاع العالم بحلول عيد الفطر المبارك

ويحتفل بالعيد هذا العام وسط ظروف استثنائية بسبب جائحة الكورونا المعروفة بكوفيد -19. هذا ما سيوثر على الطريقة التي اعتاد المسلمون من خلالها الاحتفال بهذه المناسبة حول العالم قاطبة. فالقيود المفروضة على الحركة والسفر حتماً ستحد من الزيارات لحضور حفلات الأعراس والمناسبات الاجتماعية الأخرى التي عادة ما تكون في أيام العيد.

وقال الممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات، السيد مغيل أنخيل مورتينوس، إنه "عيد فريد من نوعه في غياب التجمعات العائلية التي ميزت هذه المناسبة دائما والتي تصادف نهاية 30 يوما من صيام شهر رمضان المبارك"، مرسلا- بالنيابة عن فريق تحالف الحضارات- أحر تمنياته للمسلمين في جميع أنحاء العالم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر الموافق هذا العام يوم الأحد 24 أيار/مايو.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وخلال مناقشة تفاعلية افتراضية مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بعنوان: " كوفيد-19: تعزيز التعايش والمسؤولية المشتركة"، قد هنأ المسلمين حول العالم بحلول عيد الفطر المبارك.

ودعا السيد أنطونيو غوتيريش إلى استلهام دروس شهر رمضان الكثيرة والمتمثلة في "الرحمة والتعاطف والكرامة والحقوق والاحترام المتبادل والتفاهم والوحدة والتضامن."

غرس التفاؤل بمستقبلٍ أفضل

UNAMI جينين هينيس-بلاسخارت، ممثلة الأمين العام الخاصة في العراق، تتحدث أمام مجلس الأمن عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

وعيد الفطر هو مناسبة سعيدة تحييها الأسر في نهاية شهر رمضان المبارك بالاحتفالات والنزهات العامة.

آمل بصدق أن يكون عيد الفطر مصدر أملٍ متجدد في الإنسانية، وغرس التفاؤل بمستقبلٍ أفضل--الممثلة الأممية الخاصة في العراق، جينين هينيس-بلاسخارت

وفيما تقدمت الممثلة الأممية الخاصة في العراق السيدة جينين هينيس-بلاسخارت بأطيب التمنيات للعراقيين في عيد الفطر، قالت إن مظاهر الاحتفال ستكون أقلّ هذا العام بسبب جائحة كوفيد-19 والقيود المصاحبة لها، والتي تؤثر على حياتنا على نحو لم يسبق له مثيل.

لكن على الرغم من الصعوبات وحظر التجول والمخاطر على الصحة العامة والقلق بشأن المستقبل، أعربت الممثلة الخاصة عن أمل صادق في "أن يكون عيد الفطر مصدر أملٍ متجدد في الإنسانية، وغرس التفاؤل بمستقبلٍ أفضل."

بالرغم من التحديات المتعددة التي يواجهها العراق والتي تفاقمت بسبب الجائحة، أكدت السيدة هينيس-بلاسخارت أن هذا "البلد يمكنه التغلب عليها بروح الوحدة والتضامن. بهذه المناسبة المباركة، عيد مبارك".

توحيد الصف من أجل مصلحة الشعب اليمني

في رسالة إلى جميع اليمنيين مع قرب نهاية شهر رمضان المبارك، أعرب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيثس، عن تمنياته القلبية لأن "ترشدنا روح العيد جميعا لتحقيق السلام المستدام والاستقرار لجميع الرجال والنساء والأطفال في اليمن، وتعيد توجيه البلاد نحو المصالحة والانتعاش وتمهد الطريق لمستقبل أفضل".

وأضاف في بيان بهذا المناسبة: "اليوم أحث الأطراف على التخلي عن الحرب والانقسام، والبناء على نقاط الالتقاء. وأدعوهم إلى توحيد الجهود للاستجابة لتفشي مرض كوفيد-19 وتغيير المسار من أجل مصلحة الشعب اليمني".

أمل في أن يسود التضامن في الصومال

UN Photo/Rick Bajornas جيمس سوان الممثل الخاص للأمين العام في الصومال خلال تقديمه إحاطة لمجلس الأمن الدولي اليوم الخميس عن الوضع في الصومال(21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019).

بدورها تقدمت أسرة الأمم المتحدة في الصومال بالتهاني الحارة لجميع الصوماليين بمناسبة عيد الفطر المبارك.

نتطلع إلى استمرار التضامن بينما يحتفل الناس بعيد الفطر بحسن النية وروح المصالحة، مع مراعاة إرشادات السلامة الصحية-- الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال جيمس سوان

قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال جيمس سوان، "إن الأمم المتحدة تتمنى عيد فطر يعمه السلام والأمان لشعب الصومال". وأعرب عن تفاؤله من رؤية التضامن والترابط الذي عبر عنه الكثيرون خلال الشهر الماضي، وسط استجابة كوفيد-19. وقال "نتطلع إلى استمرار هذا الأمر بينما يحتفل الناس بعيد الفطر بحسن النية وروح المصالحة، مع مراعاة إرشادات السلامة الصحية."

وعلى الرغم من التباعد الجسدي، أظهر الكثير من الناس التعاطف واللطف تجاه بعضهم البعض.

فيما اجتمع الزعماء الدينيون والممثلون الدينيون والسياسيون وغيرهم روحياً في 14 أيار/ مايو للصلاة من أجل الإنسانية والدعوة إلى التضامن والوحدة والأمل.

اليوناميد تؤكد أهمية إسكات البنادق

UNAMID بطاقة معايدة بمناسبة عيد الفطر من بعثة يوناميد

وقال جيريمايا مامابولو، المٌمثل الخاص المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور/ كبير الوسطاء المشترك إن "عيد الفطر هو وقت للتسامح والعفو واللطف. وهذه الصفات هي جوهر الإسلام. العيد هو وقت الفرح والاحتفال وإصلاح ذات البين مع جميع الجيران والأقارب والأصدقاء وحلٌ للخلافات".

وفيما تقدم نيابة عن بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (اليوناميد)، بأطيب التمنيات لشعب السودان بمناسبة حلول عيد الفطر، دعا كل شخص إلى الالتزام الكامل بالموجهات والإجراءات الوقائية التي حددتها منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية الوطنية السودانية حتى تنجلي هذه الجائحة..

ومشيرا إلى ما جاء على لسان كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الاتحاد الأفريقي بأن كوفيد-19 يمثل تحديا حقيقياً للبشرية، أكد على مناشدتهما "وقف الصراع حول العالم والحاجة الى إسكات أصوات البنادق والتوحد لمحاربة هذا الخطر وتحقيق السلام للإنسانية".

وبدوره يتمنى فريق أخبار الأمم المتحدة في نيويورك عيدا مباركا للجميع. أعاده الله عليكم/ن باليمن والبركات.