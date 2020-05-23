باكستان: الأمم المتحدة تعرب عن الحزن حيال تحطم طائرة في كراتشي

وقد اصطدمت طائرة إيرباص A320 تابعة لشركة الخطوط الجوية الباكستانية يوم الجمعة بمنطقة سكنية في كراتشي أكبر مدن البلاد.

الأمين العام @antonioguterres يعرب عن حزن عميق إزاء الأخبار المروعة التي أفادت بتحطم طائرة في #كراتشي ب #باكستان، عشية عيد #الفطر_المبارك



قائلا إن أفكاره ومشاعره مع كل المتضررين وعائلات أولئك الذين فقدوا حياتهم جراء هذه الحادثة المؤلمة..



-تعازينا القلبية https://t.co/xRfEZshVBX — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) May 22, 2020

قبل أيام قليلة من نهاية شهر رمضان، أودى الحادث بحياة 97 شخصا على متن الرحلة 8303 التي غادرت من لاهور في شرق باكستان لتصل إلى كراتشي، وهي مدينة ساحلية في جنوب البلاد.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في بيان صادر عن المتحدث باسمه إنه يشعر بالحزن إزاء الخسائر في الأرواح والإصابات في حادث تحطم طائرة ركاب في كراتشي أمس.

وأرسل السيد غوتيريش عبر البيان تعازيه العميقة لأسر الضحايا، وكذلك لشعب وحكومة باكستان.

وتمنى الشفاء العاجل والكامل للمصابين.

وقال في تغريدة على تويتر يوم الحادث "أفكاري مع كل المتضررين وعائلات أولئك الذين فقدوا أرواحهم للأسف".

من جهتها أعربت منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) أيضا عن الحزن العميق إزاء "الخسائر المأساوية في الأرواح" التي نجمت عن تحطم الطائرة.