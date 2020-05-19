لوكوك: لا يمكن إيجاد طرق بديلة لمعبري باب الهوى وباب السلام لإيصال المساعدات إلى شمال غرب سوريا

وبموجب قرار مجلس الأمن 2504، الذي يطالب جميع الأطراف بالوصول الآمن دون عوائق للقوافل الإنسانية التابعة للأمم المتحدة ولشركائها في التنفيذ، تقوم الأمم المتحدة بتقديم المساعدات إلى ملايين الأشخاص في شمال غرب سوريا عبر الحدود، وسيتم التصويت على تجديد القرار في غضون أقل من شهرين.

الأمين العام قدم التقرير قبل موعده كي تتاح المجلس الفرصة لاتخاذ قرار في الوقت المناسب لتجنب انقطاع المساعدات -- مارك لوكوك

وفي إحاطة أمام مجلس الأمن حول الحالة الإنسانية في سوريا، قال منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ، مارك لوكوك، إنه لا يمكن ترك القرار لآخر لحظة لأن الكثير من الأرواح على المحك، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ قرار يسمح باستمرار مرور المساعدات عبر معبري باب السلام وباب الهوى شمال غرب سوريا لمدة 12 شهرا إضافيا، وتمديد آلية الرصد التابعة للأمم المتحدة لنفس الفترة.

وأضاف: "لقد قدّم الأمين العام تقريرا بشأن العمليات عبر الحدود. وفي الفقرة الأولى، يسلط الأمين العام الضوء على أنه قدم التقرير قبل موعده كي تتاح للمجلس الفرصة لاتخاذ قرار في الوقت المناسب لتجنب انقطاع المساعدات".

وقال لوكوك إن العمليات عبر المعابر في شمال غرب سوريا، التي صرّح بها مجلس الأمن، هي شريان الحياة لملايين المدنيين الذين لا يمكن للأمم المتحدة أن تصل إليهم بطرق أخرى، لذا لا يمكن استبدالها، ويجب تجديد منح الإذن لها.

وبحسب أوتشا، عبرت في نيسان/أبريل، 1،365 شاحنة من تركيا باتجاه شمال غرب سوريا، عبر معبري باب السلام وباب الهوى، وهو ارتفاع بنسبة 130% في نيسان/أبريل 2019.

وأشار لوكوك إلى أن السبب في هذا الارتفاع يعود إلى التدهور السريع في الوضع الإنساني منذ كانون الأول/ديسمبر، والحاجة إلى التجهيز لمواجهة آثار كوفيد-19.

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شمال شرق سوريا

بعد إزالة معبر اليعربية كمعبر حدودي مصرّح به من قبل مجلس الأمن لنقل الإمدادات الطبية، تمكنت منظمة الصحة العالمية في 10 أيّار/مايو، من إيصال شحنة من 30 طنا من الإمدادات الطبية إلى القامشلي، ومن المتوقع وصول 23 طنا أخرى في الأيام المقبلة، لتزويد 31% من المرافق الطبية التي كانت تعتمد على معبر اليعربية في تأمينها.

وتطرق لوكوك إلى انقطاع المياه عن محطة العالوك في رأس العين مرة أخرى، مما أدى إلى انقطاع شديد في إمدادات المياه في شمال شرق سوريا وخاصة في مدينة الحسكة ومخيمات النازحين في المنطقة، مشيرا إلى تضرر نصف مليون شخص على الأقل.

وقال لوكوك: "للتعويض عن ذلك، قامت الوكالات الإنسانية بتوسيع عمليات نقل المياه بالشاحنات، إلا أن هذا الحل ليس مستداما وليس كافيا، يجب أن يكون هناك تأمين للمياه في جميع المناطق وخاصة في ظل جائحة كوفيد-19".

© UNFPA Syria العاملون المساعدون في سوريا يخشون بسبب حالة ضعف النساء والفتيات في ظل حظر التجول

خطر تفشي كوفيد-19

وثقت الحكومة السورية 58 حالة إصابة بمرض كـوفيد-19 في سوريا حتى هذا التاريخ، بينها ثلاث وفيات. وتم تسجيل ست حالات في شمال شرق البلاد، بينها وفاة واحدة. ولم يتم تسجيل أي حالة في شمال غرب البلاد.

وأوضح منسق الشؤون الإنسانية في إحاطته أمام مجلس الأمن، أن الأمم المتحدة تعزز جهود التصدي للمرض في جميع أنحاء سوريا، وهذا يشمل الدعم من منظمة الصحة العالمية لتوسيع قدرات الاختبار في دمشق وحلب واللاذقية وحمص، وتقديم المستلزمات الضرورية والتدريب لفنيي المختبرات.

وقال: "تم تخصيص نحو 23 مليون دولار من صندوق سوريا الإنساني، الذي يديره مكتبي، لدعم إجراءات الوقاية من كوفيد-19. ولكن يوجد نقص شديد في معدات الوقاية الشخصية وغيرها من المواد الطبية في عموم البلاد".

تأثير الجائحة على الاقتصاد

وكغيرها من الدول، ألقت جائحة كوفيد-19 بظلال ثقيلة على الاقتصاد في سوريا، فبعد ارتفاع أولي في نهاية آذار/مارس، ارتفع معدل سعر السلة الغذائية بنسبة 15% في نيسان/أبريل، وهو أعلى من الشهر الذي سبقه، وأكثر من ضعف المعدل المسجل في نيسان/أبريل 2019.

في بداية 2020، قبل أن يظهر تأثير كوفيد-19 على الاقتصاد في سوريا، كان ما نسبته 80% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر -- مارك لوكوك

وفي شمال غرب البلاد، حيث يتم الاعتماد على السلع المستوردة، تواصل الليرة السورية فقدان قيمتها أمام الدولار الأميركي. وقد أفادت مصادر محلية بأنه حتى صباح هذا اليوم، انخفض سعر التداول في إدلب إلى 1،950 ليرة مقابل الدولار الأميركي، وهو انخفاض بنسبة 54% منذ نهاية نيسان/أبريل.

وقال لوكوك: "في بداية 2020، قبل أن يظهر تأثير كوفيد-19 على الاقتصاد في سوريا، كان ما نسبته 80% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر".

وقد أعلن برنامج الأغذية العالمي الأسبوع الماضي أن نحو 9.3 مليون شخص في سوريا يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وهو ارتفاع من 7.9 مليون شخص قبل ستة أشهر.

من جانبها، حذرت ميشيل باشيليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، هذا الشهر من ارتفاع عدد القتلى المدنيين في عموم سوريا، ومن استغلال العديد من أطراف الصراع، من بينهم داعش، جائحة كوفيد-19 وانتهاز الفرصة لرص الصفوف وممارسة العنف على السكان.

سوريا: مطالبة برفع العقوبات

من جهة أخرى، شدد مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، على رفض الأنشطة الإنسانية عبر الحدود، مشيرا إلى أن أي تحسين في الوضع الإنساني يتطلب تعاونا كاملا وتنسيقا مع الحكومة السورية.

وتطرق إلى مسألة العقوبات المفروضة على سوريا وقال إن "الإجراءات القسرية" المفروضة على تلحق الضرر بـ 24 مليون شخص وتعيق مؤسسات الدولة وقطاعات الصحة والخدمات والاقتصاد في سوريا من القيام بواجباتها، مضيفا أن جائحة كـوفيد-19 زادت من حجم العبء على العمل والتحديات التي خلقتها هذه الإجراءات على حدّ تعبيره.