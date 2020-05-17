الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة يناشدان ضمان "بيئة مستقرة وآمنة" للانتخابات المقبلة في بوروندي

وقال الشريكان في بيان مشترك صدر يوم الأحد إنهما يتابعان الحملة الانتخابية ولا يزالان قلقين بشأن تقارير عن الترهيب والاشتباكات العنيفة بين أنصار الأطراف المتعارضة.

"تشجع المنظمتان جميع الكيانات المشاركة في تنظيم الانتخابات المزمع عقدها في 20 أيار/ مايو 2020، وقوات الدفاع والأمن ووسائل إعلام الدولة على المساهمة الكاملة في الحفاظ على بيئة مستقرة وسلمية، وهو شرط مسبق لإجراء انتخابات حرة، عادلة، شفافة وموثوق بها" بحسب البيان المشترك.

وحث الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة "جميع الجهات السياسية الفاعلة على الامتناع عن كافة أعمال العنف وخطاب الكراهية، واللجوء إلى الحوار للتمكين من إجراء انتخابات توافقية وسلمية". كما شجعت المنظمتان السلطات البوروندية على ضمان المشاركة الكاملة للمرأة وتيسيرها خلال عملية الانتخابات.

أسف عميق إزاء طرد موظفي منظمة الصحة

كما دعت مفوضية الاتحاد الإفريقي والأمانة العامة للأمم المتحدة الأحزاب السياسية إلى الالتزام بمدونة قواعد السلوك التي وقعت عليها في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وحث البيان المشترك السلطات في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا على تنفيذ تدابير وقائية لحماية المواطنين من جائحة كوفيد-19.

وفي الأسبوع الماضي، أعربت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة عن انزعاجها من العنف وانتهاكات حقوق الإنسان في الفترة التي تسبق التصويت.

كما أعرب أعضاء اللجنة عن أسفهم العميق لقرار الحكومة القاضي بطرد أربعة من موظفي منظمة الصحة العالمية من البلاد.