بدعم من اليونيسف، راديو مرايا يبث دروسا تعليمية للأطفال في جنوب السودان

جاءت المبادرة بعد إغلاق المدارس للمساعدة في الحد من تفشي جائحة كوفيد-19.

أوضح ديفيد شيرير، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لجنوب السودان، أن كوفيد-19 ذو تأثير كارثي على جوانب كثيرة من حياتنا، وخاصة على الجانب التعليمي بعدما أغلقت المدارس نتيجة للفيروس.

ولكن في الوقت ذاته، هذه فرصة حيث يمكن للأطفال الحفاظ على حماسهم تجاه التعلم، أضاف شيرير قائلا إن "ذلك يقرب الأسرة من بعضها البعض، لأن الجميع سوف يستمعون إلى البرنامج. وعلى الرغم من إغلاق المدارس، فإن الأطفال قادرون على مواصلة التعلم ومواصلة عادتهم التعليمية أيضا والحفاظ على حماسهم".

تدهور نظام التعليم بعد إغلاق المدارس

United Nations معلما مادة الرياضيات يتواصلان مع تلاميذهما على الهواء مباشرة

أرادت وزارة التربية والتعليم في جنوب السودان تقديم التعلم عن بُعد من خلال الراديو لأنه واحد من أدوات الاتصال الأكثر شيوعا التي يسهل الوصول إليها في البلاد. قدمت اليونيسف الدعم للوزارة من أجل وضع خطة وبرنامج للتعلم عن بُعد.

وأوضحت أووت دينق أكويل، وزيرة التعليم العام في جنوب السودان، أن مبادرة إطلاق برنامج التعلم عن بُعد قد جاءت لأن فيروس كورونا تحدى الجميع في كافة أنحاء العالم. لقد تأثر نظام التعليم على نطاق واسع، ونعتقد أنه بعد إغلاق المدارس كان من المهم مواصلة التعليم. وهذه فرصة للأطفال لمواصلة التعلم في المنزل".

تزويد المستمعين بكل ما يحتاجونه خلال هذه الأوقات

United Nations ديفيد شيرير، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لجنوب السودان مع طاقم راديو مرايا التابع لبعثة لأمم المتحدة في جنوب السودان (أونميس)

في البداية، كانت الدروس تُبث من خلال الخدمة الإذاعية الوطنية ذات التغطية المحدودة، وهي غير متاحة في بعض مناطق البلاد. لذلك، تم اتخاذ القرار باستخدام شبكة راديو مرايا لزيادة مدى الوصول إلى الناس.

وقد أعرب ألفريد أناسي دومينيك، مدرس في المرحلة الابتدائية عن سعادته بالبث التعليمي، “أنا سعيد للغاية لأننا نذيع على راديو مرايا لأنه يصل إلى أكبر جمهور في بلدنا". إذ يمكن الوصول والاستماع لراديو مرايا من أي ولاية في جنوب السودان.

وأضاف دومينيك: "أعتقد أن مستمعينا وشعبنا سيستفيدون بشكل كبير من البرنامج".

يتم بث دروس المدرسة مرتين يوميا من يوم الاثنين إلى الجمعة. كما خصص راديو مرايا بشكل كامل أخباره وبرامجه الأخرى لاطلاع الناس حول مخاطر الفيروس وكيفية الوقاية منه.