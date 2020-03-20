تسليم شعلة اللهب الأولمبية رسميا إلى طوكيو -- دون جمهور

وتلقى الأولمبي ناوكو إيموتو، الشعلة نيابة عن طوكيو 2020، من رئيس اللجنة الأولمبية اليونانية، سبيروس كابرالوس، في لحظة رمزية تقليدية، تشير إلى انتقالها من اليونان إلى المدينة المضيفة التالية.

وقال كابرالوس: "أتمنى أن توفر رحلة الشعلة الأولمبية في بلدك، التسلية والأمل لشعوب العالم بأسره، التي تعاني حاليا من الألم والتحدي".

وقد قدمت إيموتو، وهي عضو في فريق السباحة الياباني في دورة الألعاب الأولمبية أتلانتا 1996، بعد أن بقي ممثلو اليابان في طوكيو كجزء من إجراءاتهم لتخفيف من انتشار فيروس كورونا. وهي تعيش حاليا في اليونان، حيث تعمل مديرة قسم التعليم في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF) .

وقد تم اختصار المراسم خلال نقل الشعلة الأولمبية في اليونان، بسبب الجائحة. غير أن كاهنتين يونانيتين دخلتا الساحة وشهِدن دخول البطل اليوناني الأولمبي للجمباز، الفثيريوس بيترونياس، مع الشعلة إلى الملعب، الأمر الذي كان يتم خلال الألعاب الأولمبية الأولى من العصر الحديث عام 1896.

وقد ركض البطل مرة حول ميدان السباق التاريخي قبل أن يسلم الشعلة إلى بطلة القفز الأولمبية كاترينا ستيفانيدي لإضاءة المرجل الرسمي الذهب الذي وضع في منتصف الملعب.

سيتم نقل اللهب في مصباح آمن طوال مدة الرحلة إلى اليابان. ومن المقرر أن تهبط طائرة "طوكيو 2020 غو" في قاعدة ماتسوشيما الجوية يوم السبت، بالتوقيت المحلي.

وكان من المقرر أن يسافر رئيس طوكيو لعام 2020، يوشيرو موري، في الأصل إلى أثينا، ولكن بدلا من ذلك أرسل رسالة مسجلة عبر الفيديو.

وفي رسالته كرر موري تصريح اللجنة الأولمبية الدولية، بأنه لا حاجة لاتخاذ إجراءات صارمة مثل إلغاء أو تأجيل الألعاب في الوقت الحالي، والمقرر عقدها في 24 تموز/يوليو المقبل.