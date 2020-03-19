على الرغم من إساءة تفسيره في كثير من الأحيان على أنه مجرد نشاط زخرفي لا يتجاوز تأثيره التصميم الجذاب لمنتج أو عنصر عصري، فقد أثبت التصميم أنه يمثل فرصة نفوذ أوسع نطاقا وفعالية لتحفيز النمو في أي نوع من الصناعة، على النحو المعترف به من قبل الأكاديميين والاقتصاديين ومبادرات التصميم الشعبي.

في هذا السيناريو، يلعب نوع الإبداع الذي يغرسه التصميم دورا أساسيا ليس فقط في تحديد الأعمال التجارية الجديدة المحتملة، أو تعزيز التعاون في ريادة الأعمال، أو في تشكيل جيل جديد من السلع الجذابة، ولكن أيضا في إطلاق إمكانات رأس المال البشري وتقديم أداة للتنمية والمرونة يمكنها بناء الروابط وتقوية مجتمعاتنا.

Creative Palestine فن التصميم في فلسطين: تنشيط المنتجات المحلية، وخلق تأثير إيجابي يعد تأسيس ثقافة تصميم راسخة من الأصول الاستراتيجية الأساسية لأي دولة تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة للأجيال القادمة.

شبكة لربط المصممين ورجال الأعمال بمؤسسات الفن والتصميم

تأسست Creative Palestine في عام 2015 في رام الله، وهي شبكة تربط المصممين ورجال الأعمال بمؤسسات مختلفة مثل مؤسسات الفن والتصميم، والجامعات، والمنظمات غير الحكومية المعنية بالفنون والتصميم، وتشكل مركزا فكريا ومختبرا إبداعيا مشتركا مفتوحا للمشاركة والتعاون الجماعي.

تأسست مؤسسة فلسطين الإبداعية بتوجيه من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وقد تم تمويلها من قبل الاتحاد الأوروبي إلى جانب مساهمة إضافية من وكالة التعاون الإنمائي الإيطالية تحت مظلة برنامج Creative Mediterranean.

وقد قام هذا البرنامج الإقليمي، على مدار عامين، ببناء شبكات قائمة على التكتلات داخل الصناعات الإبداعية المحلية في سبع دول من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

في فلسطين، بفضل رؤية ودعم الغرف التجارية والصناعية المحلية في نابلس وبيت لحم، تم اختيار مجموعة الحرف اليدوية التقليدية في بيت لحم ومجموعة الأثاث في نابلس - من بين عدة قطاعات صناعية تنافست في دعوة إلى تقديم مقترحات بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني - لتكونا المستفيديْن من المساعدة التقنية المكثفة للبرنامج.

لدى كلا المجموعتين أصول واعدة: تجمع مجموعة كنوز بيت لحم منتجين متخصصين للحرف اليدوية والديكورات والهدايا التذكارية - معظمهم نساء يعملن لحسابهن الخاص - ممن يعملون في منطقة بيت لحم، ويواصلون التقاليد الممتدة في نحت خشب الزيتون وصناعة أم اللؤلؤ، التي يعود تاريخها إلى القرن السادس عشر.

تجمع مجموعة نابلس للمفروشات أكثر من 25 شركة تقع في محور الأثاث الطبيعي في نابلس. إن حلولها المتخصصة في مشاريع النجارة والتنجيد تدمج الحرفية مع فرصة لتوسيع إنتاجيتها إلى مستوى صناعي.