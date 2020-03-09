بعد نجاته من محاولة الاغتيال.. يوناميد تؤكد دعم رئيس وزراء السودان في مساعيه إلى تحقيق آمال الشعب السوداني

وقال الممثل الخاص المشترك في يوناميد، جيريمايا ماما بولو، إن الحادث الخطير تسبب "بصدمة وحزن" عميقين، وأشار إلى أن "مرتكب هذا الفعل الشنيع يهدف إلى إخراج الفترة الانتقالية عن مسارها."

وكان السيد حمدوك قد نجا من محاولة اغتيال إثر استهداف موكبه صباح الاثنين بعبوة ناسفة وضعت في سيارة انفجرت أثناء مرور مركبة حمدوك في العاصمة السودانية الخرطوم، وأفادت التقارير بأنه لم يُصب بأذى كما لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الحادث.

مرتكب هذا الفعل الشنيع يهدف إلى إخراج الفترة الانتقالية عن مسارها -- الممثل الخاص المشترك في يوناميد

وقال الممثل الخاص المشترك في يوناميد: "إن آمال الشعب السوداني في الانتقال إلى السلام والحرية والعدالة لا بد لها أن تنتصر"، مشددا على أن يوناميد تجدد دعمها الكامل لرئيس الوزراء في مساعيه لرؤية السودان من خلال انتقال ناجح بطريقة تحقق آمال الشعب السوداني وتطلعاته إلى مستقبل سلمي ومستقر ومزدهر.

وقد عيّن مجلس السيادة السوداني عبد الله حمدوك رئيسا للوزراء في 20 آب/أغسطس، بعد أن أطاحت الاحتجاجات في السودان بنظام الرئيس السابق عمر البشير في نيسان/أبريل الماضي والذي ظل في الحكم لأكثر من ثلاثة عقود.

وكان عبد الله حمدوك قد أعلن مؤخرا أن الحكومة ستتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة أشخاص يُشتبه بتورطهم في جرائم حرب وإبادة جماعية خلال الصراع في دارفور.