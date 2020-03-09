 

بعد نجاته من محاولة الاغتيال.. يوناميد تؤكد دعم رئيس وزراء السودان في مساعيه إلى تحقيق آمال الشعب السوداني

UN Photo/Kim Haughton
الأمين العام أنطونيو غوتيريس إلى جانب رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك في الاجتماع الرفيع المستوى بشأن السودان (الأمم المتحدة - نيويورك - 27/09/2019)
9 آذار/مارس 2020
السلم والأمن

أعربت بعثة الأمم الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد) عن أسفها العميق إزاء محاولة اغتيال رئيس وزراء السودان، الدكتور عبد الله حمدوك.

وقال الممثل الخاص المشترك في يوناميد، جيريمايا ماما بولو، إن الحادث الخطير تسبب "بصدمة وحزن" عميقين، وأشار إلى أن "مرتكب هذا الفعل الشنيع يهدف إلى إخراج الفترة الانتقالية عن مسارها."

وكان السيد حمدوك قد نجا من محاولة اغتيال إثر استهداف موكبه صباح الاثنين بعبوة ناسفة وضعت في سيارة انفجرت أثناء مرور مركبة حمدوك في العاصمة السودانية الخرطوم، وأفادت التقارير بأنه لم يُصب بأذى كما لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الحادث.

مرتكب هذا الفعل الشنيع يهدف إلى إخراج الفترة الانتقالية عن مسارها -- الممثل الخاص المشترك في يوناميد

وقال الممثل الخاص المشترك في يوناميد: "إن آمال الشعب السوداني في الانتقال إلى السلام والحرية والعدالة لا بد لها أن تنتصر"،  مشددا على أن يوناميد تجدد دعمها الكامل لرئيس الوزراء في مساعيه لرؤية السودان من خلال انتقال ناجح بطريقة تحقق آمال الشعب السوداني وتطلعاته إلى مستقبل سلمي ومستقر ومزدهر.

وقد عيّن مجلس السيادة السوداني عبد الله حمدوك رئيسا للوزراء في 20 آب/أغسطس، بعد أن أطاحت الاحتجاجات في السودان بنظام الرئيس السابق عمر البشير في نيسان/أبريل الماضي والذي ظل في الحكم لأكثر من ثلاثة عقود.

وكان عبد الله حمدوك قد أعلن مؤخرا أن الحكومة ستتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة أشخاص يُشتبه بتورطهم في جرائم حرب وإبادة جماعية خلال الصراع في دارفور.

♦ تحميل تطبيق أخبار الأمم المتحدة بالعربية من متجر آبل لأجهزة الأيفون والآيباد IOS أو من متجر غوغل لأجهزة أندرويد Android . 

 الاشتراك في إشعارات البريد الإلكتروني.

تتبع الأخبار: أخبار سابقة حول هذا الموضوع

فريق مشترك يتحقق من أوضاع النساء والأطفال داخل قوات المعارضة في جنوب السودان

13 تشرين الثاني/نوفمبر 2019
حقوق الإنسان

فريق مشترك – مؤلف من مسؤولين حكوميين من جنوب السودان وممثليين من جماعات المعارضة، ومن بعثة الأمم المتحدة القطرية – زار منطقة غرب الاستوائية للتحقق من أوضاع الأطفال والنساء المرتبطة بالنزاع المسلح في البلاد.

"اتفاق هام" يمهد الطريق لافتتاح مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجديد في السودان

25 أيلول/سبتمبر 2019
حقوق الإنسان

بالتوقيع على هذا الاتفاق الهام، "نحن على استعداد لمرافقة السودان خلال لحظة فارقة من تاريخه" حسب تعبير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت اليوم الأربعاء، حيث وقعت اتفاقًا بين المنظمة الأممية وحكومة السودان المشكَّلة حديثا، يتم بموجبه افتتاح مكتب لحقوق الإنسان في العاصمة الخرطوم.