الصحة العالمية: عدد المصابين بفيروس كورونا عالميا يتجاوز 100 ألف شخص

وقالت المنظمة في البيان: "في هذه اللحظة القاتمة، تذكّر منظمة الصحة العالمية الدول والمجتمعات أن بالإمكان إبطاء تفشي المرض أو حتى عكسه عبر تنفيذ إجراءات قوية لاحتوائه والسيطرة عليه."

وأشارت المنظمة إلى إمكانية إبطاء تفشي المرض، وقد استطاعت على سبيل المثال الصين ودول أخرى إبطاء الفيروس والتقليل من حدّة تداعياته عبر إجراءات قابلة للتطبيق، مثل القيام بتحديد المصابين وتقديم الرعاية لهم ومتابعة أية اتصالات لهم مع أشخاص آخرين، وتجهيز المستشفيات والعيادات الطبية وتقديم التدريب للعاملين الصحيين.

المدير العام @DrTedros: "ما زلت أقول، نحن جميعًا في هذا معًا، ولدينا جميعًا دور نلعبه.



⬅️الحقائق وليس الخوف.



⬅️العقل وليست الشائعات.



⬅️التضامن وليست الوصمة "#COVID19 https://t.co/OdTOBHQgm6 — WHO EMRO (@WHOEMRO) March 7, 2020

وذكر البيان أن كل جهد لاحتواء الفيروس وإبطاء الانتشار ينقذ الأرواح. "هذه الجهود تمنح الأنظمة الصحية وجميع المجتمعات الوقت المطلوب للاستعداد، وتمنح الوقت للباحثين لتحديد العلاجات الفعّالة وتطوير اللقاحات."

كورونا في إقليم الشرق الأوسط



وبحسب آخر المعطيات لمنظمة الصحة العالمية حتى يوم السبت، فقد بلغ عدد الإصابات في السعودية (7)، وفي المغرب (2) ومصر (15) وارتفاع في لبنان إلى (22) وفي الكويت (61) وفي قطر (12) وبلغت الإصابات في العراق (54) بالإضافة إلى حالتي وفاة، وسجّلت عُمان (12) إصابة وإصابة واحدة في كل من تونس والأردن. وسجّلت البحرين (63) إصابة. فيما سجلت الإمارات والأراضي الفلسطينية المحتلة (45) و(19) على التوالي.

وتم توثيق (5،823) إصابة في إيران بما في ذلك (145) وفاة. و(4) حالات في أفغانستان و(6) في باكستان.



وأضافت المنظمة أن السماح بتفشي المرض بشكل يخرج عن السيطرة لا ينبغي أن يكون من الخيارات المطروحة أمام الحكومات فهي لن تلحق الأذى بمواطني هذه الدولة ولكنها ستؤثر على دول أخرى.

ودعت منظمة الصحة العالمية إلى وقف المرض والسيطرة على تداعياته واحتوائه وإبطائه في كل فرصة متاحة. "كل شخص لديه القدرة على المساهمة وحماية نفسه وحماية الآخرين سواء في المنزل أو المجتمع أو نظام الرعاية الصحية والعمل أو أثناء التنقل واستخدام المواصلات."

وأكدت المنظمة مواصلة العمل مع جميع الدول والشركاء وشبكة الخبراء لتنسيق الاستجابة الدولية ووضع الإرشادات وتوزيع المستلزمات وتقاسم المعرفة وتقديم المعلومات اللازمة للناس لحماية أنفسهم وغيرهم.