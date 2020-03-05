عبير عطيفة بعد زيارة إلى سوريا: "توقعنا ما رأيناه بعد 9 سنوات من الحرب والدمار"

في حوار خاص مع أخبار الأمم المتحدة، تحدثت السيّدة عبير عطيفة، الناطقة الإعلامية باسم برنامج الأغذية عمّا شاهدته أثناء زيارتها إلى حماة وإدلب برفقة مدير برنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيزلي، ومديرة منظمة الأمم المتحدة للطفولة، هنرييتا فور، التي استمرت يومين.

وقالت عطيفة، "كنا على بُعد حوالي 30 كيلومترا من خطوط المواجهة. وذهبنا إلى قرية سنجار (في إدلب)، هذه القرية تمتاز بأن الكثير من سكانها عادوا إلى منازلهم. بالطبع الأوضاع صعبة، فالمنازل لا تزال مهدمة، وكثيرون منهم كانوا نازحين لفترة طويلة، وهم يعودون إلى منازلهم لأن الأوضاع في مخيمات النزوح صعبة. الكثيرون منهم أدركوا أن هذه المنازل غير موجودة ولذا لجأوا إلى بعض المنازل المتضررة وسعوا إلى ترميمها.

ما يبعث على التفاؤل هو أن عددا من الأولاد بدأوا بالانتظام في المدرسة الوحيدة الموجودة في هذه القرية. وبرنامج الأغذية العالمي يقدم المساعدات الغذائية إلى جميع سكان القرية بالإضافة إلى وجبات التغذية المدرسية في المدارس التي عملت اليونيسف على ترميمها. ولكننا توقعنا ما رأيناه بعد نحو تسع سنوات من الحرب والدمار."

بلا شك تحدثتِ مع سكان المنطقة. ماذا قالوا لكِ؟

#سوريا: @WFP_AR يجاهد لتقديم المساعدات للنازحين في ظل ارتفاع أسعار الغذاء في #إدلب بنسبة 120%

والمدير التنفيذي @WFPChief يشير إلى جهود البرنامج لنشر الأمل ونوع من الأمن الغذائي في منطقة هي فعلا بحاجة ماسة إلى الدعم!

-تفاصيل زيارة بيزلي إلى سوريا: https://t.co/CmFnR3sYqW pic.twitter.com/cDoJZ9SvyJ — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) March 5, 2020

تحدثنا مع الكثير من السكان في المناطق التي زرناها وكانت أكبر مشاكلهم عدم توفر الكهرباء والماء، بالإضافة إلى صعوبة الحصول على طرق لكسب العيش لأن هذه المناطق طبعا مهدمة، وتقريبا القطاع الزراعي مدمر بالكامل، وبالتالي فهم يعانون من صعوبة الحياة ويعتمدون على المساعدات الإنسانية. هؤلاء مطالبهم بسيطة هم يرغبون بإصلاح منازلهم وتوفر فرص العمل من أجل أن يتمكنوا من استئناف حياتهم بعد سنوات من النزوح.

بالإضافة إلى ذلك، ثمّة حالة من الخوف لأن خطوط المواجهة تبعد عنهم 30 كيلومترا فقط، حتى أثناء زيارتنا كنا نسمع أصوات الانفجارات قريبة منهم.

إن خطر الحرب لا يزال يلوح في المنطقة، وكثيرون منهم ما زالوا يتذكرون المرحلة التي مروا بها وعايشوها والتي أدّت بهم إلى النزوح، ولا يتمنون تكرار هذه التجربة.

ما هي أكثر القصص التي تأثرتِ بها؟

أكثر قصة تأثرت بها هي لسيّدة لديها ثلاث أخوات من ذوي الاحتياجات الخاصة. وقد نزحت معهنّ واصطحبتهنّ إلى الكثير من المناطق. لكنّها اضطرت للعودة إلى منزل الأسرة مع أخواتها، وهي تواجه مشكلات صعبة في تقديم المساعدات لهنّ أو الحاجات البسيطة التي يحتجنها من الغذاء والدواء، وهي تتحمل مسؤوليتهنّ تحمّلا كاملا. برغم الظروف هي امرأة قوية وتحمّلت مسؤولية كبيرة بعد وفاة والديها. أعتقد أن ما قامت به هو عمل بطولي وقد أثّرت بي كثيرا وشعرت بدور المرأة السورية والصعوبات التي تواجهها.

كيف تتم مراعاة الحالات الفردية من ناحية توزيع التغذية؟

أولا يقدّم برنامج الأغذية العالمي المساعدات الغذائية والدعم داخل سوريا إلى أكثر من 4.5 مليون شخص، معظمهم من النازحين. ويجب أن تتوفر معايير معينة كي تحصل الأسر على المساعدات الغذائية، أهم هذه المعايير هو وجود حاجة، سواء كان بسبب النزوح أو أمراض معينة أو وجود أطفال، أو مناطق فيها صراع.

كما أن البرنامج يقدم مساعدات إلى أكثر من مليون شخص في محافظة إدلب. بالتأكيد يتم مراعاة كل حالة بمفردها كي نتأكد أن الأكثر احتياجا هو من يحصل على هذه المساعدات.

ما هي احتياجات برنامج الأغذية العالمي؟

أهم احتياجات برنامج الأغذية العالمي حتى يقوم بتقديم المساعدات داخل سوريا هو الدعم المادي وسهولة الوصول إلى جميع المواقع. نحن نعتمد على مساعدات الدول المانحة الكلية والجزئية لنتمكن من الوصول إلى الأسر السورية. ونتعاون مع جميع أطراف الصراع، سواء الحكومة أو السلطات المحلية أو المعارضة أو أي جهة تسمح لنا بالوصول إلى المناطق التي تحتاج إلى المساعدة.

هل تعتزمون القيام بالمزيد من الزيارات؟

بلا شك. فهذه هي الزيارة الرابعة من نوعها للمدير التنفيذي للبرنامج في غضون أربعة أعوام، وهو يبدي اهتماما خاصا بالشرق الأوسط، وأتوقع أن تكون هناك زيارات مستقبلية.

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