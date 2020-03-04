سوريا: جهود لتقديم المساعدات لجميع النازحين مع ارتفاع أسعار الغذاء في إدلب بنسبة 120%

حصص غذائية للقادمين الجدد

ويقدم البرنامج حصصا غذائية جاهزة للأكل للنازحين الجدد، من بينها الحمص والدجاج المعلب والخضراوات. كما يقدم حصصا لمدة شهر تتكون من الطحين أو الخبز والأرز والبرغل والحبوب والسكر والملح والزيت.

يحاول برنامج الأغذية العالمي جلب الأمل ونوعا من الأمن الغذائي في منطقة هي فعلا بحاجة ماسة إلى الدعم -- ديفيد بيزلي

وقد زاد برنامج الأغذية العالمي في شباط/فبراير المساعدات المقدمة لتلك المناطق عبر العمليات الإنسانية القادمة من تركيا، وذلك بهدف الوصول إلى 1.1 مليون شخص.

وقال بيزلي: "هذا هو برنامج الأغذية العالمي، يحاول جلب الأمل ونوعا من الأمن الغذائي في منطقة هي فعلا بحاجة ماسة إلى الدعم."

وقد أجبرت المعارك برنامج الأغذية على نقل مواقع توزيع الغذاء إلى مناطق قريبة من الحدود التركية من أجل الحفاظ على سلامة العاملين والعائلات التي تتلقى المساعدات. وقد حدث تأثير في توزيع المساعدات بسبب نزوح عدد من شركاء البرنامج.

ويفيد برنامج الأغذية العالمي بصعوبة تنقل الشاحنات المحملة بالأغذية بسبب الطرق الوعرة والمناورات العسكرية. كما أن تنقل النازحين المتواصل يزيد من صعوبة تتبع وتحديد جميع النازحين المحتاجين إلى المساعدات.

WFP/Fadi Halabi أطفال في مخيم معرّة مصرين في ريف إدلب الشمالي بسوريا

شهادة نازحة

نسرين العمَر نزحت للمرة السابعة على التوالي، هي وأطفالها السبعة، بحثا عن الأمان وبعيدا عن القصف والدمار. وقد استقرّ بها الحال في مخيم معرّة مصرين حيث تقطن 500 أسرة غيرها هناك.

تقول نسرين: "في كل مرة يحدث تفجير نشعر بخوف شديد والأطفال يخافون أكثر من غيرهم. وفي كل مرة يهطل المطر يدخل الماء إلى خيمتنا".

كما فاقمت الأحوال الجوية أوضاع اللاجئين سوءا لاسيّما وأن درجات الحرارة تنخفض إلى ما دون الصفر مئوية في ساعات الليل. وتضيف نسرين: "في كل مرة يخرج الأطفال للعب يعودون وقد تلوثوا بالوحل. إنهم يمرضون ويسعلون معظم الوقت."

وقد ناشد برنامج الأغذية العالمي جميع أطراف النزاع وقف القتال في إدلب والسماح للمواطنين بالحصول على المساعدات الإنسانية، وشدد على أن وقف إطلاق النار ضرورة ملحة للسماح للطواقم الإنسانية بإنقاذ الأرواح.