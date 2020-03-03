الأمم المتحدة ملتزمة بإيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن بلا هوادة

وفي إجابة على أسئلة تتعلق بتقارير عن ضغوطات تمارس على الأمم المتحدة لتقليص عمليات المساعدات إلى اليمن في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، قال دوجاريك: "قلنا من قبل، كانت هناك قيود على نقل المساعدات إلى اليمن وخاصة إلى شمال اليمن وهذا جعل عملنا أكثر صعوبة، كما أثر على إيصال المساعدات وكل ما يتعلق بها."

وتفيد التقارير الصحفية بأن ثمّة مخاوف من المانحين إزاء بطء الأمم المتحدة في عملية توصيل المساعدات بسبب استمرار عرقلة الحوثيين والاستيلاء على المساعدات المنقذة للحياة.

كانت هناك قيود على نقل المساعدات إلى اليمن وخاصة إلى شمال اليمن وهذا جعل عملنا أكثر صعوبة -- ستيفان دوجاريك

وقال دوجاريك: "أنا لست بصدد التعليق على ما يرد في الأنباء." لكنّه أشار إلى أن قيودا خلال الأشهر الماضية جعلت من مهمّة نقل المساعدات أكثر صعوبة. وأضاف أن الأمم المتحدة اضطلعت بمباحثات مع المانحين في بروكسل وأحاطتهم بالعمل الذي تقوم به والإجراءات التي اتخذت، وأضاف: "للتغلب على هذه التحديات كثفنا من محادثاتنا الصريحة مع سلطات الأمر الواقع ونقلنا إليهم جدية الشواغل والتبعات."

وأعرب عن تقدير الأمم المتحدة على المشاركة التوجيهية من قبل بعض المانحين الرئيسيين، وقال: "رأينا تقدما، وخاصة إلغاء ضريبة الـ 2% المقترحة، وغيرها من الإجراءات البيروقراطية التي أبطأت نقل المساعدات، هذا أمر مشجع ونأمل في أن يستمر هذا النهج."

لقاء مرتقب بين الأمين العام وبومبيو

وأكد دوجاريك أن لقاء سيُعقد في الأمم المتحدة بين الأمين العام، السيّد أنطونيو غوتيريش، ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يوم الجمعة بناء على طلب من الولايات المتحدة.

بعد أيام من عيد ميلادها ال14، حصلت شهد على أفضل هدية، وهي فرصة جديدة في الحياة. منذ شهر، وصلت شهد إلى #عمان على متن رحلة طبية تابعة للأمم المتحدة لتلقي جراحة منقذة للحياة لتصحيح عيب خُلقي في القلب.

اليوم، قلب شهد في حالة تحسن مستمر كما أنها مستعدة للعودة إلى الوطن قريبًا. pic.twitter.com/Hlmv6tEpPk — WHO Yemen (@WHOYemen) March 3, 2020

وأشار إلى تصريحات منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارك لوكوك، أمام مجلس الأمن مؤخرا حيث قال إن التعهدات اللفظية ليست كافية وهناك حاجة إلى رؤية براهين على كيفية العمل على الأرض.

تمسك بالمبادئ الأساسية لنقل المساعدات

وشدد المتحدث باسم الأمين العام على أن الأمر الآخر الذي تعمل عليه الأمم المتحدة هو الحاجة إلى إعادة ضبط إرسال المساعدات إذا لم تسمح التعهدات بالعمل وفق المبادئ الإنسانية الأساسية، وهي ضرورة فصل المساعدات عن أي قيود سياسية وعدم التحيّز وأن تكون المساعدات قائمة على الاحتياجات.

وأضاف أن الأمم المتحدة اتخذت في الماضي قرارات قاسية بتخفيض المساعدات عندما لم تتوفر بيئة جيدة لتقديمها للمحتاجين إليها، وأوضح قائلا: "لا أعتقد أن أحدا يريد أن نعود إلى ذلك الوضع."

الأمين العام يشدد على العمليات الإنسانية

وفي بيان صدر في 12 شباط/فبراير، أكد أمين عام الأمم المتحدة على أهمية الحفاظ على استمرارية العمليات الإنسانية في اليمن التي تجري في ظروف مليئة بالتحديات، ولكنها توفر مساعدات منقذة للحياة لملايين اليمنيين.

وأشار المتحدث باسمه إلى دعم الأمين العام للحوار المتواصل بين جميع الأطراف المعنية في اليمن لضمان وصول المساعدة إلى كل من يحتاج إليها بما يتوافق مع المبادئ الإنسانية.