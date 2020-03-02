الأمين العام يعرب عن شكره لأمير قطر على جهوده في إبرام اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وطالبان

جاء ذلك في بيان أصدره عصر اليوم المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك قال فيه إن الأمين العام يعرب عن تقديره البالغ لأمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على استضافته الولايات المتحدة وطالبان، "وتوفير بيئة مواتية لتحقيق نتيجة إيجابية للمحادثات" بين الطرفين.

وأشار بيان دوجاريك إلى أن الأمين العام قد اتصل اليوم بأمير قطر "للتعبير شخصيا" عن تقديره لجهوده المبذولة في هذا المجال.

وكانت الولايات المتحدة وحركة طالبان قد وقعتا يوم السبت 29 شباط/فبراير اتفاق سلام في الدوحة شمل ضمانات لمنع الجماعات المعادية للولايات المتحدة من العمل على الأراضي الأفغانية، وجدولا زمنيا لسحب جميع القوات الأجنبية من أفغانستان.

وكان السيد تاداميتشي ياماموتو، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان، الذي حضر توقيع الاتفاق في الدوحة، قد دعا في بيان صحفي جميع أصحاب المصلحة "إلى اتخاذ خطوات حقيقية وملموسة لإنهاء الحرب".