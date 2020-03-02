 

الأمين العام يعرب عن شكره لأمير قطر على جهوده في إبرام اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وطالبان

UNAMA/Mujeeb Rahman
احتفالات بالذكرى المئوية لاستقلال أفغانستان عمّت في قندهار وفي جميع أنحاء البلاد في آب/أغسطس 2019 حيث خرج مئات الأشخاص إلى الشوارع رافعين الأعلام الأفغانية.
2 آذار/مارس 2020
السلم والأمن

أعرب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الاثنين عن شكره لأمير قطر على جهوده فيما يتعلق بالاتفاق الذي عقد بين الولايات المتحدة وحركة طالبان في العاصمة القطرية الدوحة يوم السبت الماضي.

جاء ذلك في بيان أصدره عصر اليوم المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك قال فيه إن الأمين العام يعرب عن تقديره البالغ لأمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على استضافته الولايات المتحدة وطالبان، "وتوفير بيئة مواتية لتحقيق نتيجة إيجابية للمحادثات" بين الطرفين.

وأشار بيان دوجاريك إلى أن الأمين العام قد اتصل اليوم بأمير قطر "للتعبير شخصيا" عن تقديره لجهوده المبذولة في هذا المجال.

وكانت الولايات المتحدة وحركة طالبان قد وقعتا يوم السبت 29 شباط/فبراير اتفاق سلام في الدوحة شمل ضمانات لمنع الجماعات المعادية للولايات المتحدة من العمل على الأراضي الأفغانية، وجدولا زمنيا لسحب جميع القوات الأجنبية من أفغانستان. 

وكان السيد تاداميتشي ياماموتو، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان، الذي حضر توقيع الاتفاق في الدوحة، قد دعا في بيان صحفي جميع أصحاب المصلحة "إلى اتخاذ خطوات حقيقية وملموسة لإنهاء الحرب".

 

♦ تحميل تطبيق أخبار الأمم المتحدة بالعربية من متجر آبل لأجهزة الأيفون والآيباد IOS أو من متجر غوغل لأجهزة أندرويد Android . 

 الاشتراك في إشعارات البريد الإلكتروني.