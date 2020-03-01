ليبيا: الأمين العام يدين القصف العشوائي لمطار معيتيقة ومناطق سكنية في طرابلس 

وأكد الأمين العام في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسمه اليوم السبت من نيويورك على "وجوب حماية المدنيين في جميع الأوقات بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي."

ودعا بيان الأمين العام إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية، مشيرا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2510 (2020) الذي اتخذ مؤخرا ويحث على تنفيذه.

وكان الممثل الخاص للأمين العام إلى ليبيا، غسان سلامة، قد اعتبر أن الهدنة التي كان قد تم التوافق عليها في 12 كانون الثاني/يناير الماضي قد خُرقت بطريقة غير مسبوقة.

في حديثه إلى الصحفيين في جنيف عقب انتهاء جولة من محادثات المسار الثالث (المسار السياسي)، حذر ممثل الأمين العام غسان سلامة من "هذا الانزلاق البعيد عن الهدنة التي قبل بها الطرفان،" وقال إن "هذا التصعيد غير مقبول، وإن قصف المناطق المدنية قد يرقى إلى جريمة الحرب.”

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل)، قد أصدرت بيانا أعربت فيه عن بالغ استيائها وإدانتها الشديدة للقصف العشوائي المكثف الذي طال عدة مناطق في طرابلس، وللاعتداء الصارخ الذي أودى بحياة خمسة أفراد من أسرة واحدة يوم الخميس في منطقة الرواجح."