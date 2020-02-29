أفغانستان: الأمم المتحدة ترحب بجهود التسوية السياسية الدائمة في محادثات تستضيفها قطر

وجاء في بيان منسوب إلى ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام أنه قد شدد على أهمية الحفاظ على الحد من العنف على الصعيد الوطني، لمصلحة جميع الأفغان.

وقال المتحدث الرسمي في بيانه إن الأمين العام يشجع الجهود المستمرة التي تبذلها جميع الأطراف "لخلق بيئة مواتية للمفاوضات بين الأفغان" ولتحقيق عملية سلام شاملة.

ونقل المتحدث الرسمي أمل الأمين العام في أن تتحقق تطلعات الشعب الأفغاني الراسخة في السلام، "من خلال عملية شاملة بقيادة أفغانية بمشاركة هادفة من النساء والشباب." كما كرر الأمين العام تأكيد التزام الأمم المتحدة بدعم شعب وحكومة أفغانستان.



وكان تقرير جديد صدر في شباط/فبراير المنصرم بعنوان "تقرير أفغانستان السنوي حول حماية المدنيين في النزاعات المسلحة: 2019" قد وثق مقتل 3،403 مدنيين وإصابة 6989 شخصا بجراح. وأشار هذا التقرير إلى أن وقوع معظم الضحايا المدنيين كان بسبب أفعال قامت بها عناصر مناهضة للحكومة.