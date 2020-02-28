عقب مقتل عشرات الجنود الأتراك، الأمين العام يجدد دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار في سوريا

جاء ذلك في بيان مقتضب أصدره المتحدث باسمه ردا على أسئلة وردت في المؤتمر الصحفي اليومي حول التطورات الأخيرة في شمال غرب سوريا.

وجدد الأمين العام دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار، معربا عن قلقه إزاء الخطر الذي يتهدد المدنيين من جراء الأعمال العسكرية المتصاعدة.

وحذر الأمين العام من ازدياد خطر التصعيد على رأس كل ساعة، في حال عدم اتخاذ إجراءات عاجلة.

وجدد الأمين العام التأكيد على أنه ما من حل عسكري للصراع السوري، قائلا إن الحل الوحيد المستدام يأتي من خلال عملية سياسية تيسرها الأمم المتحدة عملا بقرار مجلس الأمن 2254 (2015).

ومن المتوقع أن يعقد الأمين العام أنطونيو غوتيريش، مؤتمرا صحفيا حول سوريا.. نوافيكم/ن بتفاصيله بعد قليل..