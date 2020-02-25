الأمم المتحدة: نبحث مع تركيا زيادة عدد الشاحنات المحملة بالمساعدات إلى سوريا

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في المؤتمر الصحفي اليومي من نيويورك: " نواصل البحث عن طرق للوصول إلى المدنيين المحتاجين للمساعدة، بما فيها في المناطق المتضررة من النزاع، كما أن الأمم المتحدة تنظم بعثات تقييم من داخل سوريا لتحديد احتياجات المدنيين."

التطورات الميدانية في سوريا

نواصل البحث عن طرق للوصول إلى المدنيين المحتاجين للمساعدة -- ستيفان دوجاريك

وشدد دوجاريك مجددا على قلق الأمم المتحدة المتواصل على مصير ثلاثة ملايين مدني في إدلب والمناطق المحيطة بها في سوريا. وقال: "تفيد التقارير بأن القصف المدفعي والضربات الجوية تواصل التأثير على حياة المدنيين، كما تشير التقارير إلى استمرار المعارك في العديد من المناطق في شمال غرب سوريا."

وبحسب التقارير فإن الغارات الجوية استهدفت على الأقل 24 من التجمعات السكنية، كما استهدف القصف المدفعي 20 من التجمعات السكنية في الساعات الأربع والعشرين الماضية. وقال دوجاريك: "أفادت التقارير بمقتل مدنييْن اثنين، وإصابة ستة آخرين بجراح في القتال خلال ساعات الليل."

وفيما يتعلق بحركة نزوح المواطنين، قال دوجاريك إن أحدث التقديرات تشير إلى نزوح 948 ألف شخص في شمال غرب سوريا منذ الأول من كانون الأول/ديسمبر. "وهو ارتفاع بـ 73 ألف شخص عن الأسبوع الماضي."

مناشدة إنسانية لمساعدة شمال غرب سوريا

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) قد أطلق خطة الاستعداد والاستجابة الإنسانية المعدلة لأزمة سوريا بقيمة 500 مليون دولار على مدار الأشهر الستة القادمة.

وقال نائب المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية المعني بأزمة سوريا، مارك كتس، في مؤتمر صحفي من جنيف مستهل هذا الأسبوع، إن المطلوب هو 500 مليون دولار ولكن ثمّة فجوة بقيمة 371 مليون دولار ينبغي أن يتم سدّها كي تتمكن المنظمات الإنسانية من القيام بواجبها وتقديم المساعدة لنحو 1.1 مليون شخص.

وأضاف كتس أن الاحتياج الأكبر هو وقف إطلاق النار الفوري وحماية جميع المدنيين. وقال: "لا يطالب المواطنون فقط في هذه اللحظة بتزويدهم بالخيام والأغطية والطعام، بل يطالبون بوقف قتل المدنيين."