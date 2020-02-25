مصر: الأمين العام ينعي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

وقال المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، في المؤتمر الصحفي اليومي من مقرّ الأمم المتحدة بنيويورك، إن السيّد غوتيريش، في رسالته، أكد أن مبارك قام بدور مهم في الجهود الدبلوماسية في الشرق الأوسط، بما فيها تعزيز السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ودعم مساعي جامعة الدول العربية في إنهاء الصراع في المنطقة.

وقال دوجاريك: "إن الأمين العام يشدد مجددا على التزام الأمم المتحدة باستمرار العمل إلى جانب حكومة مصر وشعبها في دفع عجلة التطورات الديمقراطية في البلاد واحترام حقوق الإنسان والازدهار الاقتصادي لمنفعة جميع المصريين."

مبارك: 1928-2020

وقد رحل الرئيس المصري محمد حسني مبارك عن عمر ناهز 92 عاما، وقد حكم مصر نحو ثلاثة عقود، وكانت حياته حافلة بالأحداث وانتهت بثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011 التي أطاحته عن الحكم في 11 فبراير/ شباط حين أعلن نائبه عن تخلي مبارك عن منصبه وتكليف المجلس العسكري بإدارة شؤون البلاد.

وبعد شهرين من تنحي مبارك، تم التحقيق معه في مكان إقامته بمدينة شرم الشيخ باتهامات تتعلق بقتل متظاهرين، واستغلال النفوذ ونهب المال العام. وبعد إصدار قرار بإحالته إلى المحاكمة (ومعه نجلاه ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من معاونيه) ظل الرئيس الراحل يتلقى العلاج في المستشفيات العسكرية.

وقضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة الرئيس المصري الأسبق بالسجن المؤبد بتهمة مسؤوليته عن قتل متظاهرين، فنقل إلى مستشفى سجن طره حيث كان يقضي عقوبته. من ثم تمت تبرئته في عام 2017.