الاتحاد البريدي العالمي يرحب باستئناف التبادل البريدي الدولي بين قطر وكل من السعودية، البحرين، مصر، والإمارات

ورحب المدير العام للاتحاد البريدي العالمي، بشار عبد الرحمن حسين، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، "ترحيبا حارا" باستئناف التبادلات البريدية الدولية بين هذه الدول عبورا بسلطنة عمان. وأضاف:

"تستحق جميع هذه الدول، بما في ذلك عُمان، الثناء لالتزامها وتفانيها لضمان استمرار تبادل المواد البريدية وتسليمها عبر المنطقة البريدية الموحدة للاتحاد."

وأشار البيان إلى لقاء جمع المدير العام للاتحاد بشار حسين بممثلي مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية ودولة قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في مقر الاتحاد البريدي العالمي في بيرن، سويسرا، في 29 كانون الثاني/يناير 2020.

وأوضح البيان أن ممثلي تلك الدول ناقشوا الترتيبات اللازمة الهادفة إلى ضمان استمرار التبادلات البريدية الدولية بين البلدان المعنية، مشيرا إلى دعوة جميع البلدان إلى تقديم رد قبل 21 شباط/فبراير 2020 وقد وافقت الآن على استئناف التبادلات البريدية.

وقال ديفيد دادج، المتحدث باسم الاتحاد البريدي العالمي في تصريحات صحفية "إن قرار المملكة العربية السعودية باستئناف التبادلات البريدية الدولية مع قطر عبر سلطنة عمان يدل على أن الدولتين تتخذان نهجا بناء في هذا الصدد."