أوتشا: 142 ألف نازح في شمال غرب سوريا خلال الأيام الأربعة الماضية فقط

وأشارت أوتشا نقلا عن مصادر ميدانية أنه في الأيام الأربعة الماضية فقط (9 شباط/فبراير-12 شباط/فبراير) فرّ 142 ألف شخص. وقالت أوتشا في تغريدة على تويتر إن الوضع الإنساني حرج في ظل استمرار القتال وظروف الشتاء القاسي وتفاقم الاحتياجات.

800 ألف نازح منذ الأول من كانون الأول/ديسمبر، 60% منهم أطفال -- أوتشا

وبحسب المصادر، فإن النساء والأطفال يشكلون 81% من عدد النازحين الجدد وهم الأكثر تضررا ومعاناة. ومن بين النازحين الـ 800 ألف، 550 ألف شخص فرّوا إلى مناطق داخل إدلب، مثل الدانا ومعرّة مصرين. وفرّ أكثر من 250 ألفا إلى شمالي حلب من بينها عفرين وعزاز وجندريس والباب.

وقد شهد نهاية الشهر الماضي تكثيفا في القتال في شمال غرب سوريا وتحديدا في إدلب وريفها وغربي حلب. وتشير التقديرات إلى أن سكان المناطق الواقعة على الخطوط الأمامية لجبهة القتال هجروا مناطق سكناهم بحثا عن الأمان.

توسيع نطاق العمليات

وفي المؤتمر الصحفي اليومي من مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك، قال المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، إن المدنيين في سوريا معرّضون للخطر مع استمرار القتال في إدلب وحلب. وتشير التقارير الميدانية إلى أن الآلاف منهم يواصلون الفرار في محيط طريق M5 السريع باتجاه الشمال وشمال غرب البلاد نحو الحدود التركية-السورية.

وقال دوجاريك: "إن سوء الأحوال الجوية وتساقط الثلوج يفاقمان الأوضاع سوءا للمدنيين الفارّين وأولئك الذين لجأوا إلى المباني غير المكتملة والمقيمين في خيام."

وشدد دوجاريك على أن الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين يواصلون توسيع نطاق عملياتهم الإنسانية على الأرض للاستجابة لاحتياجات المدنيين من بينها توفير الطعام والمأوى وغيرها من أشكال المساعدات الضرورية.