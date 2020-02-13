في المنتدى الحضري العالمي، في أبو ظبي: منحوتة الفنان الصيني "آي ويي ويي" تحتفي بدراجات المدن

بالنسبة للمشاركين هذه الأيام في المنتدى الحضري العالمي العاشر (والذي اختتمت أعماله في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الخميس) فالخيار لا يحتاج تفكيرا طويلا. العديد منهم استقلوا الدراجات الكهربية، مستخدمين الدرب المخصص الأخضر، الممتد على طول الكورنيش في أبو ظبي.

السيدة كريستين كنودسن، العاملة ضمن وكالة التنمية الحضرية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، أطلعت أخبار الأمم المتحدة على أن القطعة الفنية "هي جزء من تعاون مشترك بين مدينة أبوظبي وموئل الأمم المتحدة."

وأضافت أن القطعة الفنية قد تم وضعها هنا "كنصب تذكاري لانعقاد الدورة العاشرة للمنتدى الحضري العالمي في مدينة أبوظبي" والتي تعتبر أول عاصمة عربية تستضيف هذا المنتدى للمدن المستدامة الأكبر من نوعه على مستوى العالم.

منحوتة الدرجات الهوائية

القطعة الفنية هي منحوتة ضخمة صممها الفنان والناشط الصيني الشهير "آي ويي ويي"، وقد أطلق عليها عنوان "Forever Bicycle" – مكونة من 720 دراجة "مكدسة" فوق بعضها البعض بعناية خاصة. الخطوط المتكررة التي تشكلها الدراجات المكدسة بانتظام ترسل خدعة بصرية للعين، وربما تستدرجها بشكل مغنطيسي، وقد تصيبك في الواقع ببعض الدوار، عند الاقتراب منها مباشرة.

UN-Habitat/Babu Lal منحوتة ضخمة صممها الفنان والناشط الصيني الشهير "آي ويي ويي"، وقد أطلق عليها عنوان "Forever Bicycle"

وحسب ما قال السيد سالم سالم الجنيبي، من دائرة البلديات والنقل في أبو ظبي فإن مبادرة أبو ظبي وجهود البلدية الأخرى قد شرعت في بناء مئات المسارات المخصصة للدراجات هنا داخل المدينة. وأضاف: "لدينا الآن حوالي 400 كيلومتر من مسارات الدراجات التي نخططها هنا في جزيرة أبو ظبي، وسيتم نشرها في جميع أنحاء المدينة كوسيلة لنقل الناس من نقطة إلى أخرى، أينما كانت وجهتهم".

وقد تمت إعارة هذه القطعة الفنية، المصممة للفضاء العام، إلى المدينة – خصيصا لفعاليات المنتدى الحضري العالمي، وهي، حسب السيدة كريستين كنودسنن، "فرصة رائعة لأن نعرض كيف ينظر الناس إلى الفضاء العام، والتنقل الحضري (داخل المدن) وإلى الأعمال الفنية في الأماكن العامة، لجمع المجتمعات معا" ولتأسيس مناطق يتفاعل فيها الناس بشكل أكثر أمانا وراحة.

"آمنة ومستدامة ومرنة"

مثل هذه الحملات "هي جزء مما نحاول تحقيقه من خلال فعاليات المنتدى الحضري العالمي وفي عملنا في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية-الموئل بهدف إنشاء مدن آمنة ومستدامة ومرنة" كما تقول السيدة كريستين كنودسن لأخبار الأمم المتحدة. خلفها، يقوم المارة العابرون أمام منحوتة الدراجات الهوائية بالتقاط صورهم الشخصية مع العمل الفني.

وقد تطور المنتدى الحضري العالمي تدريجياً، منذ تأسيسه الأول في مقر موئل الأمم المتحدة في نيروبي الكينية في عام 2002، والتي شارك فيها أكثر من 1000 مشارك، ليصبح اليوم المؤتمر الأول في العالم حول المدن الحضرية المستدامة.

الدورة العاشرة للمنتدى الحضري العالمي افتتحت رسميا في مركز أبوظبي الوطني للمعارض يوم السبت الماضي، بحضور أكثر من 12 ألف مشارك، وقد اختتمت أعمالها الخميس 13 فبراير/شباط.