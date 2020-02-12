فيينا: اختتام مؤتمر إقليمي رفيع المستوى حول التحديات التي يطرحها المقاتلون الإرهابيون الأجانب

وأشارت الأمم المتحدة إلى أن الهدف من هذا المؤتمر هو مواجهة التحديات التي يشكلها المقاتلون الإرهابيون الأجانب، مثل عودتهم المتوقعة من العراق وسوريا، وكذلك إعادة النساء والأطفال المرتبطين بهم.

وكيل الأمين العام لمكتب مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة، السيد فلاديمير فورونكوف، قال إنه "يتعين على المجتمع الدولي أن يؤكد ويسترشد بمبادئ المسؤولية الجنائية الفردية، وافتراض البراءة، والحق في الاستئناف، ومعايير العدالة المعترف بها دوليا."

وكان هذا الحدث جزءا من سلسلة من المؤتمرات الإقليمية التي سيتم الاستفادة من نتائجها في المؤتمر الثاني رفيع المستوى للأمم المتحدة لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب في الدول الأعضاء، والمقرر عقده في فيينا في تموز/يوليو المقبل.