ليبيا: القاهرة تشهد اجتماع الجولة الثانية من المباحثات الخاصة بالمسار الاقتصادي والمالي

وشارك في اللقاء، وفقا لبيان صادر عن البعثة اليوم الثلاثاء، ممثلون عن مختلف المناطق الجغرافية والأطياف السياسية في ليبيا. وكان بين المشاركين عدد من مسؤولي المؤسسات المالية والاقتصادية وعدد من الخبراء والأكاديميين المختصين.

التقى في القاهرة يومي ٩ و ١٠ فبراير الجاري ٢٨ خبيرا اقتصاديا وماليا في الجولة الثانية من المباحثات الخاصة بالمسار الاقتصادي والمالي، وهو احد المسارات الثلاثة، الى جانب المسارين السياسي والعسكري، التي اطلقتها البعثة.... >>> https://t.co/WnzCCuECOp pic.twitter.com/nHYiaZf8GK — UNSMIL (@UNSMILibya) February 11, 2020

واتفق المشاركون، بحسب البيان، على آليات لجنة الخبراء وعلى أسس عملها. وذكرت البعثة أن المشاركين اتفقوا على أن التشظي المؤسسي الذي طال أمده في ليبيا والسياسات المتباينة قد أثرا بشكل سلبي على الوضع الاقتصادي، لا سيما القطاع المصرفي.

وبالنظر إلى الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد، بما في ذلك توقف إنتاج النفط مؤخرا، فقد خلص المشاركون إلى ضرورة أن تعمل هذه اللجنة على القضايا التي تشكل أحد الشواغل الأكثر إلحاحا حتى يتم تشكيل حكومة وطنية موحدة.

وستركز اللجنة في مستهل عملها على تحسين إدارة الإيرادات وتوزيعها، لاسيما كيفية تعزيز الشفافية واللامركزية، فضلا عن العمل على معالجة الأزمة المصرفية الملحة. كما تدارس الخبراء التحديات والفرص المتاحة لإعادة الإعمار والتنمية، وسيتم إنشاء ثلاث مجموعات عمل لمعالجة هذه المسائل في الأسابيع المقبلة.

وقالت البعثة إن اجتماع الخبراء الاقتصاديين الليبيين، في القاهرة، يأتي كجزء من الخطوة الأخيرة لمسار الخطوات الثلاث التي طرحها الممثل الخاص للأمين العام، غسان سلامة، والرامية إلى تحقيق تسوية شاملة ودائمة تعالج الأسباب الكامنة وراء الأزمة الليبية. واتفق الخبراء على عقد الاجتماع القادم في أوائل آذار/مارس.