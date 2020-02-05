 

منظمة الصحة العالمية تطلق خطة استراتيجية لفحص وتشخيص فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره

WHO
الأطباء يتحققون من فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسيةالصورة: منظمة الصحة العالمية
5 شباط/فبراير 2020
الصحة

أطلق مدير عام منظمة الصحة العالمية خطة استراتيجية لمساعدة الدول على تقصي فيروس كورونا المستجد-2019 لوقف انتشار الوباء بعد تسجيل 490 حالة وفاة في الصين.

ووجه الدكتور تيدروس غيبرييسوس في مؤتمر صحفي الأربعاء رسالة إلى العالم قال فيها "استثمروا اليوم أو ستدفعون الثمن لاحقا" في إشارة إلى أهمية الجهوزية والاستعداد لمنع خروج الوباء من معقله في الصين.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية "نواصل دعم الحكومة الصينية وجهودها في وقف انتشار الفيروس في معقله بمحافظة ووهان." وأضاف أن المنظمة قلقة من انتشار المرض في دول ضعيفة وليس لديها القدرة على تحديد الفيروس. "علينا بذل المزيد من الجهود."

675 مليون دولار لمواجهة الوباء

منظمة الصحة سترسل نصف مليون قناع و350 ألف قفاز طبي و40 ألف جهاز استنشاق لـ 24 دولة-- مدير عام منظمة الصحة العالمية

وتطالب منظمة الصحة العالمية بنحو 675 مليون دولار لتمويل الحملة منها 60 مليون دولار لتمويل عمليات المنظمة، والباقي للدول المعرضة للخطر. وقال الدكتور تيدروس "675 مليون دولار هو مبلغ كبير لكنه أقل كلفة من الفاتورة التي ستصلنا إن لم نكن مستعدين للتعامل مع انتشار المرض، ولا يمكن مواجهة الوباء دون تضامن سياسي وفني ومالي."

وقد أطلقت منظمة الصحة العالمية ما مجموعه تسعة ملايين دولار أميركي من صندوق الإعانات الطارئة، وأكدت أنها بصدد إرسال نصف مليون قناع وأكثر من 350 ألف قفاز طبي و40 ألف جهاز استنشاق ونحو 18 ألفا من الأثواب الواقية من مستودعات المنظمة في دبي وأكرا إلى 24 دولة. وقال الدكتور تيدروس "سنرفع عدد الدول التي نوفر لها المعدات، وسنقوم بإرسال 250 جهاز فحص إلى أكثر من 70 مختبرا لإجراء الفحوصات وتشخيص المرض."

ارتفاع عدد الإصابات

لا وقت للذعر بل هذا وقت للتفكير المنطقي والاستثمار -- مدير عام منظمة الصحة العالمية

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فقد تم توثيق 24،363 حالة في الصين و490 وفاة، و191 حالة خارج الصين في 24 دولة ووفاة واحدة في الفلبين. وأشارت المنظمة إلى أن 99% من الحالات تتركز في الصين، و80% في مقاطعة هوبي.

وأكدت المنظمة أنها تقوم بتطوير الأدوية والتطعيمات، مشيرة إلى أن التمويل سيساعد على القيام بالأبحاث الضرورية.

وقال الدكتور تيدورس في ختام كلمته في المؤتمر "نتفهم أن الجميع قلق ولديه شواغل كبيرة. هم محقون في ذلك. ولكن لا وقت للذعر، بل هذا وقت للتفكير المنطقي والاستثمار المبني على دراسة واغتنام الفرصة للسيطرة على المرض."

♦ تحميل تطبيق أخبار الأمم المتحدة بالعربية من متجر آبل لأجهزة الأيفون والآيباد IOS أو من متجر غوغل لأجهزة أندرويد Android . 

 الاشتراك في إشعارات البريد الإلكتروني.

تتبع الأخبار: أخبار سابقة حول هذا الموضوع

منظمة الصحة العالمية تتعاون مع وسائط التواصل الاجتماعي لمحاربة الشائعات وتوفير المعلومات الصحيحة بشأن فيروس كورونا

4 شباط/فبراير 2020
الصحة

أعلنت منظمة الصحة العالمية اتخاذ خطوات لضمان ألا يؤدي وباء الفيروس التاجي، الذي أودى بحياة المئات في وسط الصين، إلى تدفق "خطير" لمعلومات تغذيها شائعات كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي .

فيروس كورونا: الأمين العام يحثّ على اتباع نصائح منظمة الصحة وتجنب التمييز ووصمة العار

3 شباط/فبراير 2020
الصحة

قالت منظمة الصحة العالمية، إن حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغت حتى صباح اليوم الاثنين (3-شباط/فبراير) 17،238 حالة إصابة في الصين، و361 وفاة. أما خارج الصين فقد تم توثيق 151 حالة في 23 دولة، ووفاة واحدة في الفلبين.