منظمة الصحة العالمية تطلق خطة استراتيجية لفحص وتشخيص فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره

ووجه الدكتور تيدروس غيبرييسوس في مؤتمر صحفي الأربعاء رسالة إلى العالم قال فيها "استثمروا اليوم أو ستدفعون الثمن لاحقا" في إشارة إلى أهمية الجهوزية والاستعداد لمنع خروج الوباء من معقله في الصين.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية "نواصل دعم الحكومة الصينية وجهودها في وقف انتشار الفيروس في معقله بمحافظة ووهان." وأضاف أن المنظمة قلقة من انتشار المرض في دول ضعيفة وليس لديها القدرة على تحديد الفيروس. "علينا بذل المزيد من الجهود."

675 مليون دولار لمواجهة الوباء

منظمة الصحة سترسل نصف مليون قناع و350 ألف قفاز طبي و40 ألف جهاز استنشاق لـ 24 دولة-- مدير عام منظمة الصحة العالمية

وتطالب منظمة الصحة العالمية بنحو 675 مليون دولار لتمويل الحملة منها 60 مليون دولار لتمويل عمليات المنظمة، والباقي للدول المعرضة للخطر. وقال الدكتور تيدروس "675 مليون دولار هو مبلغ كبير لكنه أقل كلفة من الفاتورة التي ستصلنا إن لم نكن مستعدين للتعامل مع انتشار المرض، ولا يمكن مواجهة الوباء دون تضامن سياسي وفني ومالي."

وقد أطلقت منظمة الصحة العالمية ما مجموعه تسعة ملايين دولار أميركي من صندوق الإعانات الطارئة، وأكدت أنها بصدد إرسال نصف مليون قناع وأكثر من 350 ألف قفاز طبي و40 ألف جهاز استنشاق ونحو 18 ألفا من الأثواب الواقية من مستودعات المنظمة في دبي وأكرا إلى 24 دولة. وقال الدكتور تيدروس "سنرفع عدد الدول التي نوفر لها المعدات، وسنقوم بإرسال 250 جهاز فحص إلى أكثر من 70 مختبرا لإجراء الفحوصات وتشخيص المرض."

ارتفاع عدد الإصابات

لا وقت للذعر بل هذا وقت للتفكير المنطقي والاستثمار -- مدير عام منظمة الصحة العالمية

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فقد تم توثيق 24،363 حالة في الصين و490 وفاة، و191 حالة خارج الصين في 24 دولة ووفاة واحدة في الفلبين. وأشارت المنظمة إلى أن 99% من الحالات تتركز في الصين، و80% في مقاطعة هوبي.

وأكدت المنظمة أنها تقوم بتطوير الأدوية والتطعيمات، مشيرة إلى أن التمويل سيساعد على القيام بالأبحاث الضرورية.

وقال الدكتور تيدورس في ختام كلمته في المؤتمر "نتفهم أن الجميع قلق ولديه شواغل كبيرة. هم محقون في ذلك. ولكن لا وقت للذعر، بل هذا وقت للتفكير المنطقي والاستثمار المبني على دراسة واغتنام الفرصة للسيطرة على المرض."