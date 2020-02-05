الأمين العام يعين المصري محمود محيي الدين مبعوثا خاصا لتمويل خطة 2030 للتنمية المستدامة

وكان الأمين العام قد أصدر استراتيجيته لتمويل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في أيلول/سبتمبر 2018، برؤية واضحة لتحويل النظم المالية والسياسات الاقتصادية العالمية، بما يتماشى مع خطة عام 2030، وتعزيز استراتيجيات التمويل المستدامة والاستثمارات على الصعيدين الإقليمي والقطري، واغتنام الفرص التي تتيحها الابتكارات المالية والتكنولوجيات الجديدة والرقمنة لتوفير الوصول العادل إلى التمويل.

وفقا للبيان، فإن المبعوث الخاص الجديد سيركز على القضايا العالمية والإقليمية والوطنية المتعلقة بالتمويل العام، وسيدعم تنفيذ استراتيجية الأمين العام لتمويل خطة عام 2030 على نطاق منظومة الأمم المتحدة، بالتعاون الوثيق مع المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص.

وسيعمل المبعوث الخاص على ضمان أن يكون هناك عمل جماعي من جانب وكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية والقطاع الخاص للعمل مع البلدان الأعضاء في زيادة التمويل لجدول أعمال عام 2030 في عقد العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة الحواجز والتحديات التي تقيد التمويل العام للتنمية المستدامة.

كما سيعمل المبعوث الخاص عن كثب مع المبعوث الخاص للعمل المناخي وتمويل المناخ، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، وغيرها من وكالات الأمم المتحدة وإداراتها ذات الصلة.

من هو محمود محيي الدين؟

السيد محيي الدين، وهو خبير اقتصادي، شغل سابقا منصب وزير الاستثمار في مصر في الفترة من 2004 إلى 2010، وعمل مؤخرا نائبا أول لرئيس مجموعة البنك الدولي لجدول أعمال التنمية لعام 2030، وعلاقات الأمم المتحدة والشراكات.

ومن بين المهام التي شغلها في البنك الدولي، أيضا، المدير الإداري المسؤول عن التنمية البشرية والتنمية المستدامة والحد من الفقر والإدارة الاقتصادية والمالية وتنمية القطاع الخاص ومعهد البنك الدولي، المبعوث الخاص لرئيس البنك الدولي المعني بالأهداف الإنمائية للألفية، وخطة التنمية لما بعد عام 2015 (فيما بعد أهداف التنمية المستدامة)، سكرتير الشركات والسكرتير التنفيذي للجنة التنمية بمجلس محافظي مجموعة البنك الدولي.

وتمتد خبرة السيد محيي الدين المهنية، بحسب البيان، إلى المجال الأكاديمي كأستاذ للاقتصاد في جامعة القاهرة، وأستاذ زائر في العديد من الجامعات الشهيرة. وهو حاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة وارويك، المملكة المتحدة؛ وماجستير في الاقتصاد وتحليل السياسات الاجتماعية من جامعة يورك، المملكة المتحدة؛ ودبلوم اقتصاديات التنمية من جامعة وارويك؛ وبكالوريوس في الاقتصاد من جامعة القاهرة.

كما شارك في برامج الشهادات عالية المستوى في كلية وارتون للأعمال بجامعة بنسلفانيا وجامعة جورج تاون.