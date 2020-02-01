الأمين العام يدعو إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية في شمال غرب سوريا

أعرب الأمين العام عن قلقه العميق بسبب استمرار التصعيد العسكري في شمال غرب سوريا، ودعا إلى وقف فوري للعمليات العدائية، مشددا على أن استهداف المدنيين والمرافق المدنية، بما فيها استهداف المرافق الصحية والتعليمية أمر غير مقبول.

السبيل الوحيد إلى الاستقرار هو حل سياسي شامل وذو مصداقية بتيسير من الأمم المتحدة عملا بقرار مجلس الأمن 2254 (2015)- أنطونيو غوتيريش

وأشار البيان الصادر صباح اليوم السبت بتوقيت نيويورك، إلى وجوب أن تحترم العمليات العسكرية التي تقوم بها جميع الأطراف، بما في ذلك الأعمال ضد الجماعات الإرهابية المعنية ومن قِبلها، قواعد والتزامات القانون الإنساني الدولي والتي تشمل حماية المدنيين والأعيان المدنية.

وجدد الأمين العام تأكيده على عدم وجود حل عسكري للصراع السوري، قائلا "السبيل الوحيد إلى الاستقرار هو حل سياسي شامل وذو مصداقية بتيسير من الأمم المتحدة عملا بقرار مجلس الأمن 2254 (2015)."

تعليق عمل المرافق الطبية

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت أمس الجمعة تعليق أنشطة الكثير من المرافق الطبية بسبب تزايد انعدام الأمن في شمال غرب سوريا. وقال المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، "إن الطواقم الإنسانية العاملة في الميدان تحاول تنظيم ودعم إجلاء المواطنين الذين يسعون إلى مغادرة أريحا وسراقب والمناطق المحيطة. كما أن الكثير من المدنيين يفرّون من أماكن سكنهم بشكل تلقائي بشتى الطرق المتاحة."

وأشار دوجاريك إلى أن الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية العاملة في سوريا تبحث بشكل عاجل في جميع الخيارات لتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية لمساعدة العائلات النازحة.