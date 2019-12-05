السياحة الخضراء: منظمة السياحة العالمية تدعو إلى تعاون أكبر لمواجهة ارتفاع انبعاثات الكربون

وقدر التقرير أنه بحلول عام 2030، سوف تشمل الانبعاثات المتعلقة بالنقل من السياحة 5.3% من جميع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من صنع الإنسان.

وقال مانويل بتلر المدير التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية في حفل إطلاق التقرير إن هذه الدراسة الشاملة تحلل الأثر البيئي لأنماط النقل المختلفة في قطاع السياحة، مشيرا إلى أن الانبعاثات المتعلقة بالنقل لا تزال تشكل تحديا كبيرا.

وعلى الرغم من أن السياحة مذكورة في العديد من المساهمات المحددة وطنيا باعتبارها مصدر قلق كبير، إلا أن أوفيس سرمد، نائب الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ أشار إلى أنه لم يتم بعد القيام بما يكفي.

وأضاف السيد سرمد:

"يجب على الصناعة أن تفعل المزيد، ولكن يجب على الحكومات مواءمة سياساتها، حتى نتمكن على المستوى الدولي من العمل بشكل جماعي لزيادة الطموح. يعد برنامج كوكب واحد للسياحة المستدامة آلية حيوية مستمرة لتعزيز السياحة المستدامة في جميع أنحاء العالم."

وتقول منظمة السياحة العالمية إن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالنقل لا تزال تمثل تحديا كبيرا وتتطلب من قطاعات السياحة العمل عن كثب مع قطاعات النقل في جميع أنحاء العالم لدعم التزامها بتسريع عملية إزالة الكربون.

وقال رئيس المنظمة إن الوقت قد حان بالنسبة لقطاع السياحة، وخاصة صناع القرار في قطاع السياحة، لاستخدام البيانات بفعالية وضمان أن يلعب القطاع دورا رائدا في مواجهة حالة الطوارئ المناخية"

جزيرة ديج، سيشيل. تصوير منظمة السياحة العالمية

وخلص تقرير منظمة السياحة العالمية إلى الآتي:

• من المتوقع أن تزداد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالنقل من السياحة من 1،597 مليون طن إلى 1,998 مليون طن بين عامي 2016 و2030.

• من المتوقع أن يرتفع عدد السياح الدوليين والمحليين من 20 إلى 37 مليارا.

• تمثل انبعاثات النقل المتعلقة بالسياحة 22% من جميع انبعاثات النقل في عام 2016، وهو اتجاه سيستمر حتى عام 2030.