الأمم المتحدة: أكثر من ألف قتيل في شمال غرب سوريا في صيف 2019 ونزوح مئات الآلاف

وفي المؤتمر الصحفي اليوم في المقرّ الدائم للأمم المتحدة، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إن المنظمات الإنسانية يساورها القلق الشديد إزاء مصير الملايين، وأضاف "شركاؤنا العاملون في القطاع الإنساني يساروهم القلق العميق بشأن مصير أربعة ملايين من المدنيين الموجودين في شمال غرب سوريا بسبب استمرار تصاعد العنف والأعمال العدائية في المنطقة."

10 أشخاص على الأقل قتلوا في قصف جوي استهدف سوقا شعبيا في معرّة النعمان في محافظة إدلب

وذكر دوجاريك أن أكثر من نصف هؤلاء المدنيين نازحون داخل سوريا، وقد تأثرت في الأيام القليلة الماضية العشرات من التجمعات السكنية بالقصف الجوي والمدفعي مما تسبب بموت ونزوح الكثيرين.

وقال، "أفادت التقارير الواردة بمقتل 10 أشخاص على الأقل في قصف جوي استهدف سوقا شعبيا في معرّة النعمان في محافظة إدلب، وبمقتل تسعة أشخاص على الأقل في قصف مدفعي في تل رفعت في محافظة حلب شمالي البلاد."

وأوضح دوجاريك أن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وثق مقتل 1000 شخص بين شهري نيسان/أبريل وآب/أغسطس الماضيين، ونزوح نحو 400،000 مدني.

وجدد الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة مطالبة جميع الأطراف المتنازعة بخفض التصعيد شمال غرب سوريا، وقال "إن الأمم المتحدة تواصل تذكير جميع الأطراف بالتزاماتها إزاء حماية المدنيين وفق ما ينص عليه القانون الدولي الإنساني بما فيها اتباع مبدأ التمييز والتناسب والضرورة العسكرية."

يُذكر أن مجلس الأمن الدولي عقد جلسة مغلقة اليوم الأربعاء لمناقشة التطورات الأخيرة في سوريا.