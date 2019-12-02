 

سوريا: اليونيسف تعرب عن الصدمة والحزن لمقتل وجرح 16 طفلا شمالي حلب

© UNICEF/Rami Zayat
طلاب مدارس في شرقي حلب في الجمهورية العربية السورية يعودون من أول يوم دراسي ويسيرون بين منازل مدمرة على جنبات الطريق. (21 أيلول/سبتمبر 2016)
2 كانون الأول/ديسمبر 2019
السلم والأمن

أعربت منظمة اليونيسف عن الصدمة والحزن إزاء تقارير أفادت بمقتل ثمانية أطفال وإصابة ثمانية آخرين بجراح إثر هجمات على بلدة تل رفعت شمالي حلب.

وأوضح تيد شيبان، مدير اليونيسف الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن جميع أولئك الأطفال كانوا دون سن الخامسة عشر، مشيرا إلى أنه مع هذه الهجمات يصل عدد الأطفال القتلى في شمال سوريا الى 34 على الأقل خلال الأربع أسابيع الماضية. وأضاف شيبان:

"خلال حوالي تسع أعوام من النزاع في سوريا، لم يكن هناك أي اعتبار للمبدأ الأساسي لحماية الأطفال."

وذكرت اليونيسف كافة أطراف النزاع في سوريا بواجب حماية الأطفال في كافة الأوقات، وأكدت أن الأطفال ليسوا هدفا وأولئك الذين يقتلون الأطفال عمدا سيتعرضون للمساءلة.

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