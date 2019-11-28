اليمن: مارتن غريفيثس يرحب بمبادرة المملكة العربية السعودية بشأن إطلاق سراح محتجزين يمنيين

وأعرب غريفيثس عن امتنانه للمملكة العربية السعودية لاتخاذها تلك الخطوة التي قال إنها تثبت، مع غيرها من إجراءات التهدئة، حُسن نيّة الأطراف المعنية واهتمامهم بتوفير بيئة مواتية لبناء السلام.

وأعرب المبعوث الأممي عن شكره للجنة الدولية للصليب الأحمر على جهودها في تسهيل عملية الإفراج عن المحتجزين. وحثّ المبعوث الخاص جميع الأطراف على الاستمرار في العمل نحو الإيفاء بالتزاماتهم في إطلاق سراح كافة المحتجزين على خلفية الصراع طبقا لاتفاقية استوكهولم.

وفي بيانه جدد مارتن غريفيثس دعوته جميع الأطراف إلى العمل مع مكتبه ومع اللجنة الدولية للصليب الأحمر على "مبادرات مستقبلية لتبادل المحتجزين لتخفيف المعاناة الشديدة لعائلات المحتجزين الذين ينتظرون عودة ذويهم."