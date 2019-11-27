بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تعرب عن القلق إزاء الاشتباكات المسلحة بالقرب من حقول النفط وتدعو إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية

وقالت البعثة إنها تشارك المؤسسة الوطنية للنفط دعوتها إلى وقف فوري للعمليات العسكرية بالقرب من حقول النفط لحماية الموظفين المدنيين والمنشآت النفطية.

وجددت البعثة التأكيد على أن موارد ليبيا الطبيعية ملك لجميع الليبيين ويتوجب عدم السماح بأن تصبح عنصرا في النزاع الحالي، مشيرة إلى أن عرقلة إنتاج النفط من شأنه أن يؤثر على جميع الليبيين في عموم البلاد ويزيد من معاناتهم.

وأكدت البعثة كذلك على أن المنشآت والمرافق النفطية في ليبيا ينبغي أن تخضع حصرا لسيطرة المؤسسة الوطنية للنفط.