بيدرسون: لابد من تغيير على الأرض لتزداد ثقة السوريين في العملية السياسية

ضرورة الاستفادة من الفرصة الفريدة التي توفرها اللجنة

وقال بيدرسون في إحاطته أمام مجلس الأمن إن هذه لحظة يمكن أن تكون تاريخية لأنها جمعت السوريين في غرفة واحدة في إطار عملية سياسية بتكليف من هذا المجلس، "لتجمعهم لأول مرة على الإطلاق في محادثات مباشرة وجها لوجه، منذ خمس سنوات، وذلك بعد اتفاق سياسي هو الأول بين الحكومة والمعارضة مع حضور للمجتمع المدني. "

وأعرب المبعوث الخاص عن أمله في أنه مع هذه اللجنة الدستورية كفاتحة "أن يكون طرفا الحكومة والمعارضة قادرين على خلق علاقة" وأن يتراجع العنف وأن تتغير الظروف على الأرض؛ "وأن ينبثق، أخيرا، حل شامل وحاسم لصالح جميع السوريين".

وقال مبعوث الأمين العام الخاص إلى سوريا إن الأطراف السورية "يجب أن تنتهز الفرصة التي يوفرها إطلاق اللجنة. وعليهم، وعلينا جميعا، أن نبني من حوله ديناميكية تعزز بعضها بعضا من أجل الشعب السوري"، حسب تعبيره.

وقف التدخل الخارجي

من جانبه، قال السفير السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري لأعضاء مجلس الأمن إن "الخطر الأكبر الذي تواجهه اللجنة اليوم هو التدخل الخارجي في عملها". وأضاف أنه ينبغي "تجنب أي محاولة تعمل ضد مصلحة السوريين لإعاقة عمل اللجنة الدستورية ".