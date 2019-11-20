الأمم المتحدة: يجب إجراء تحسينات لتلبية مطالب الشعب العراقي

ودعت يونامي في بيانها السلطات العراقية إلى إدخال تحسينات لتلبية مطالب الشعب خلال عملية إعداد مسودة التشريع الانتخابي وهو الآن قيد المراجعة في مجلس النواب.

وبحسب البيان، فإن الإصلاح الانتخابي بات مطلبا مهما للمتظاهرين، لاسيّما أن السلطات العراقية سعت في الأسابيع الأخيرة إلى إيجاد حلول تشريعية تلبي دعوات الشعب لإجراء انتخابات موثوقة وحرة ونزيهة.

هينيس-بلاسخارت: آمل في تحقيق رغبة الشعب

وأشارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس-بلاسخارت، إلى أن مجلس النواب يتمتع بالصلاحيات لدراسة التشريع الانتخابي بحسب ما يراه مناسبا. وأضافت قائلة "أود أن أحث البرلمانيين على العمل بناء على مطالب ناخبيهم المشروعة من أجل إجراء انتخابات موثوقة وحرة ونزيهة،" وأعربت عن أملها في أن تعكس خيارات النواب رغبة الشعب "باعتماد طريقة جديدة ومختلفة في ممارسة العمل السياسي واستعادة أمل الكثير من أبناء الشعب العراقي في غد أكثر إشرقا."

بيان صحفي: مشروع قانون الانتخابات: الأمم المتحدة تدعو إلى إجراء تحسيناتٍ لتلبية مطالب الشعب#العراقhttps://t.co/EaPLwX6g0r pic.twitter.com/w8xqurX4sd — UNAMI (@UNIraq) November 20, 2019

وجددت هينيس-بلاسخارت استعداد الأمم المتحدة للمساعدة في إعداد التشريعات الانتخابية التي تلبي تطلعات الشعب العراقي بالكامل.

وأوردت البعثة في بيانها أن العملية الانتخابية هي ملك للعراقيين وبقيادة عراقية، وأشارت إلى أن خبراء الانتخابات التابعين للأمم المتحدة قدموا دعما فنيا إضافيا بما في ذلك من خلال مشاركة أفضل الممارسات الدولية.

اجتماعات مستمرة لحل الأزمة

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، اجتمعت الممثلة الأممية بالسلطات العراقية، وجددت التأكيد على "الضرورة الملحة لحماية المتظاهرين السلميين وتشخيص المفسدين العنيفين وإنهاء الاعتقالات التعسفية." وشددت على أن الوقت حان للعمل بما في ذلك على إصلاحات هادفة لأن "المعالجات الشكلية لن تفي بالغرض."

استمرار المظاهرات في بغداد ومدن أخرى

وقد أفادت التقارير باستمرار المظاهرات في العاصمة العراقية بغداد ومناطق أخرى، وتجددت الصدامات بين القوات الأمنية ومحتجين وسط العاصمة بغداد يوم الأربعاء، في الوقت الذي تواصل فيه الإضراب العام وسط مشاركة شعبية واسعة خصوصا في صفوف طلبة المدارس والجامعات.