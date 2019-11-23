الأونروا تفتتح مركزا صحيا جديدا في مخيم دير البلح بغزة

حضر حفل افتتاح المركز الصحي الجديد مدير عمليات الأونروا في غزة، ماتياس شمالي وكبار موظفي الأونروا، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المحلي.

وأوضحت ميلينا شاهين، مدير مكتب الاعلام في الأونروا بغزة أن المركز الصحي تم عادة بناؤه ليخدم اللاجئين الفلسطينيين في مخيم دير البلح ومحيطه وقالت:

" نحن هنا اليوم في حفل افتتاح مركز صحي دير البلح في وسط مخيم دير البلح، والذي سيخدم ما يزيد عن 60 الف لاجئ من داخل وخارج المخيم، هذا المبنى أعيد بناؤه، كان هناك مبنى قديم متهالك لم يمكننا من تقديم الخدمة الصحية المناسبة والتي تتماشى مع عدد السكان أو اللاجئين والطلب والحاجة الملحة للخدمات الصحية التي تقدمها الأونروا، وبالتالي قمنا وعبر تمويل كريم من المملكة العربية السعودية وعبر الصندوق السعودي للتنمية من إعادة بناء هذا المركز الصحي الجديد، والذي سيقدم خدمات طبية متطورة للاجئين الفلسطينيين في مخيم دير البلح".

تعد الأونروا المزود الرئيسي للرعاية الصحية الأولية للاجئين الفلسطينيين من خلال شبكة مراكز صحية منتشرة في جميع أنحاء قطاع غزة لتوفير خدمات صحية عالية الجودة.

وأشاد مواطن كان يتواجد في العيادة لتلقي العلاج، بدور الأونروا في توفير الخدمات الصحية للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة وقال:

" نشكر الأونروا على هذا المشروع العظيم الذي أنجزته في مخيم دير البلح، هذا الصرح تمثل بهذه العيادة لنرى من خلالها أن كل الناس يأتون إليها ويستفيدون منها.

عندما نتحدث عن الانجازات وعن هذه العيادة للوكالة نتحدث عن المملكة العربية السعودية، بدعمها المتفاني لشعبنا الفلسطيني على جميع الأصعدة سواء كان في الصحة أو التعليم أو الاقتصاد أو غيره.

نقول لكل من يدعم الشعب الفلسطيني نقول شكراً لكم، نقول لوكالة الأونروا شكرا لكم ولكل من ساهم في هذا الصرح الصحي وفي كل مكان في فلسطين الغالية."

يشمل المركز الصحي غرف متخصصة لتنظيم الأسرة والرعاية قبل الولادة ورعاية الأم والطفل والأمراض المزمنة، كذلك تشمل المرافق الجديدة أيضا وحدات لرعاية الأسنان وخدمات المختبرات والاستشارات النفسية والاجتماعية.

وقالت مواطنة إنها كانت تنتظر بفارغ الصبر البناء الجديد للمركز الصحي، لانه يشعرها بالراحة لانتهاء حالة الازدحام في المركز القديم:

"كنا نحلم منذ زمن أن يكون هناك عيادة جديدة وخدمات جديدة، المكان جميل وواسع، كنا نعاني في المكان القديم من الازدحام، بالرغم من أن الخدمات كانت جيدة، نشكرهم على خدماتهم التي يقدمونها، والوضع في هذه العيادة أفضل وأجمل، حتى أن المواطن يشعر بالراحة النفسية، والمكان واسع ونظيف، وخدماته سريعة، نشكر الوكالة الأونروا على الخدمات التي قدمتها لمخيم دير البلح."

جاء تحسين المرافق الصحية لتعزيز الخدمات الصحية في الأونروا متماشيا مع هدف الأمم المتحدة الثالث للتنمية المستدامة، الذي يدعو إلى ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه لجميع الأعمار.

حازم بعلوشة، أخبار الامم المتحدة - غزة