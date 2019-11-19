الأمين العام: موجة الاحتجاجات الحالية ناتجة عن نقص في الثقة بين الناس والمؤسسات السياسية

وتحدث الأمين العام خلال نقاش مفتوح لمجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، حول دور عمليات المصالحة في صيانة السلام والأمن.

ودعا الأمين العام الحكومات إلى الاستجابة لهذه الاحتجاجات باحترام حرية التعبير والتجمع السلمي، ومعالجة مظالم الناس من خلال الحوار والمصالحة لمواجهة الاستقطاب العميق. وأضاف:

"نحتاج إلى عقد اجتماعي يكون شاملا ومنصفا؛ يمكن الجميع، بمن فيهم الشباب، من العيش بكرامة؛ يمنح النساء والفتيات نفس الفرص التي يتمتع بها الرجال والفتيان؛ يحمي المرضى والضعفاء، وأولئك الذين يعانون من إعاقة. يمكن أن يلعب الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي دورا رئيسيا في المصالحة، مما يدل على الحاجة إلى معالجة الممارسات والأنظمة الفاسدة التي تخدم مصالح النخبة الصغيرة."

وقال الأمين العام إن المصالحة التي يدعمها المجتمع الدولي يمكن أن يكون لها تأثير حاسم على حياة الناس الذين نخدمهم، مشيرا إلى أن المصالحة الناجحة تسهم في منع تكرار الصراع وبناء مجتمعات أكثر سلاما وقدرة على الصمود والازدهار، خاصة في أعقاب العنف واسع النطاق وانتهاكات حقوق الإنسان.

من كمبوديا إلى رواندا وأيرلندا الشمالية والبوسنة والهرسك، أشار الأمين العام إلى أن عمليات المصالحة لعبت دورا حاسما في تسوية الخلافات العرقية والدينية والسياسية وتمكين الناس من العيش في سلام.

UNMISS\Nektarios Markogiannis نساء من جنوب السودان يرقصن خلال زيارة لرئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان ديفيد شيرر إلى ولاية الوحدة.

المصالحة تسهم في ردم هوة الخلاف بين الدولة والشعب

وأضاف الأمين العام أن المصالحة تساعد في رتق التصدعات الناجمة عن غياب الثقة بين الدولة والشعب، عندما تعترف المؤسسات والأفراد بدورهم في الجرائم السابقة، ويتحتم على كل من الضحايا والجناة الشجاعة لمواجهة الحقيقة، واصفا إياها بأنها عملية يمكن من خلالها للمجتمعات الانتقال من الماضي المنقسم إلى المستقبل المشترك.

وشدد السيد غوتيريش على أن تعزيز المصالحة وكسر دورات الإفلات من العقاب جزء لا يتجزأ من عملنا، مضيفا أن القرارات التي اتخذها مجلس الأمن قد شددت على أن المصالحة جزء من نهج شامل للحفاظ على السلام. وأضاف:

"نقر جميعا بالأهمية الحيوية للمصالحة. ولكن يجب أن يتطور مفهوم المصالحة لدينا، لمواكبة الطبيعة المتغيرة للصراع. لا يمكن أن يقتصر على المتورطين مباشرة في شن الحروب. إن صراعات اليوم معقدة، وتشارك بها البلدان المجاورة والقوى العظمى. تتنامى أوجه التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وتتفاقم بسبب أزمة المناخ والتكنولوجيات الجديدة. إن الفضاء الديمقراطي آخذ في التقلص، مما يؤدي إلى تأجيج السياسات القائمة على الهوية والتمييز والتعصب وخطاب الكراهية."

UNAMI الممثلة الخاصة للأمين العام في العراق، جانين هينس بلاشارت، تزور ميدان التحرير في بغداد.

المصالحة لابد أن تعالج الأسباب الجذرية للصراع

ودعا الأمين العام إلى أهمية أن تستجيب عمليات المصالحة لهذه التحديات عبر تحليها بطابع أكثر عمقا وشمولية وأوسع نطاقا من أي وقت مضى، وأن يكون للمصالحة تأثير على المستوى الفردي والشخصي والمؤسسي والاجتماعي والسياسي.

وأوضح أمين عام الأمم المتحدة أن هناك وعيا متزايدا بدور المصالحة في معالجة الأسباب الجذرية للصراع، من أزمة المناخ إلى التمييز الهيكلي، وعدم المساواة والإفلات من العقاب، والخطابات المثيرة للانقسام التي تلعب دورا في التطرف وتوليد التطرف العنيف.

شروط عمليات المصالحة

قال الأمين العام إن عمليات المصالحة اليوم يجب أن تفي بشرطين:

أولا، يجب أن تتمحور حول المجتمعات المتأثرة بالصراع، بمشاركة الجميع وليس فقط مشاركة القادة السياسيين والمنظمات، مشددا على أهمية إشراك النساء ومجموعات المجتمع المدني في كل مرحلة.

ثانيا، يقول الأمين العام إن عمليات المصالحة الناجحة تعالج آلام ومعاناة الضحايا وفهم دوافع الجناة؛ تحقيق العدالة توفير العلاج؛ وضمان الحقيقة، مشيرا إلى أنه لا توجد مصالحة بدون عدالة، ولا توجد عدالة بدون حقيقة.

وذكر الأمين العام أن آليات العدالة الانتقالية، بما في ذلك لجان الحقيقة والمصالحة، يمكن أن تكون وسيلة فعالة لتحقيق هذه الأهداف، "كما رأينا في غواتيمالا وسيراليون وتيمور - ليشتي وأماكن أخرى."

MINUSMA/Gema Cortes تجمع لأفراد المجتمع في منطقة موبتي الوسطى، خلال اجتماع حول اجتماع للعدالة والمصالحة مع حفظة السلام من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي.

المصالحة ليست بديلا عن المساءلة

وشدد الأمين العام أن المصالحة لا يمكن أن تكون بديلا عن المساءلة أو تمهد الطريق للعفو عن الجرائم الخطيرة بموجب القانون الدولي، مشيرا إلى تأكيد مجلس الأمن على أهمية المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني.

ودعا أنطونيو غوتيريش على أهمية أن تعمل آليات المصالحة الناجحة على تعزيز المساواة وحقوق الإنسان حتى قبل النزاع، مشيرا إلى أن انتهاكات حقوق الإنسان تؤثر على النساء بشكل مختلف، داعيا إلى أن تكون العدالة الانتقالية عدالة تحويلية تعالج الاختلالات بين الجنسين، وتستند إلى الواقع المحلي والمشاورات الواسعة.