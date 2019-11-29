اليونيسكو تعلن فوز مدينة أسوان جنوب مصر بجائزة أفضل عشر مدن للتعلم على مستوى العالم 

في الاحتفال الرسمي للمؤتمر السنوي الدولي لشبكة مدن التعلم (GNLC)، والذى نظمه معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة (UIL) التابع لمنظمة اليونسكو الدولية بمدينة ميدلين بدولة كولومبيا، تسلم اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان الجائزة العالمية بعد اختيار مدينة أسوان ضمن أفضل 10 مدن للتعلم لعام 2019.

وحضر الاحتفال رئيس كولومبيا إيفان دوكي والدكتورة ملك زعلوق مدير معهد التعلم لمنطقة الشرق الأوسط، وأيضاً السفير سامى سالم سفير مصر في كولومبيا، وفدريكو جوتيريز عمدة مدينة ميدلين، بجانب أعضاء شبكة مدن التعلم والممثلين لـ 159 دولة على مستوى العالم، ومرفت السمان مسؤولة الاتصال، بالإضافة إلى عدد كبير من ممثلي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية والشركات متعددة الجنسيات.

مراسلنا في مصر خالد عبد الوهاب يلقي الضوء على اختيار معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة (UIL) التابع لمنظمة اليونسكو الدولية محافظة أسوان ضمن أفضل عشر مدن للتعلم لهذا العام:

محافظ أسوان اللواء أحمد ابراهيم يتسلم جائزة شبكة مدن التعلم بعد فوز أسوان بها ضمن أفضل 10 مدن على مستوى العالم, by Khaled Abdul Wahab

تسلم محافظ أسوان اللواء أحمد ابراهيم جائزة شبكة مدن التعلم بعد فوز أسوان بها ضمن أفضل 10 مدن على مستوى العالم، والتي يمنحها معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة التابع لمنظمة اليونسكو الدولية، كما تقول الدكتورة غادة عبد الباري أمينة اللجنة الوطنية لليونيسكو بمصر:

"مشروع مدن التعلم بمنظمة اليونيسكو يستهدف حصرا ما يتم في مجال التعليم للصغار والكبار في كل مدينة من المدن، وفي اللجنة الوطنية عملنا مع مدينتي أسوان والجيزة، وانضمت أسوان لعضوية مدن التعلم بموافقة جميع الدول الأعضاء. وهذا العام فازت بجائزة مدينة التعلم لعام 2019 لتخدم أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف الرابع المنوط بالتعليم الجيد والشامل، والذي يحقق المساواة بين الرجل والمرأة، ويتماشى مع خطة مصر للتنمية 2030 خاصة في مجالي التعليم والتعليم العالي".

محافظ أسوان اللواء أحمد ابراهيم يلقي كلمة بمناسبة فوز المحافطة بجائزة شبكة مدن التعلم , by Khaled Abdul Wahab

ويقول محافظ أسوان اللواء أحمد ابراهيم إن أسوان نجحت في الحصول على الجائزة هذا العام بعد تطوير العملية التعليمية، سواء بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم أو شركاء التنمية من المجتمع المدني كفريق واحد في برامج التعليم وريادة الأعمال داخل 120 مدرسة مجتمعية للمتسربين من التعليم، و15مدرسة صديقة للبيئة وقدم المحافظ شكره لكل القائمين على ملف أسوان مدينة للتعلم:

"التكريم والشكر للدكتورة ميرفت السمان منسقة أسوان كمدينة للتعلم، التي تبذل جهدا كبيرا وتحملت العبء الأكبر كي تفوز أسوان بتلك الجائزة أشكرها ومن معها في هذا الملف".

حفل تكريم مجموعة العمل المشرفة على ملف أسوان مدينة التعلم, by Khaled Abdul Wahab

وأشارت الأستاذة ميرفت السمان منسقة مدينة أسوان لمدن التعلم باليونيسكو إلى أن هذه المسابقة شارك فيها أكثر من مائة وخمسين دولة تمثل أعضاء الشبكة العالمية لمدن التعلم التابعة لمنظمة اليونيسكو للمنافسة على اختيار أفضل المدن التي حققت تقدما في مجالي التعليم والتعلم، وتضيف:

"انضمت أسوان لعضوية مدن التعلم باليونسكو عام 2017، وكان هذا من شروط التقدم لجائزة مدن التعلم، فقمنا بإعداد ملف قيم جدا يليق باسم أسوان ومصر، وبمساعدة اللجنة الوطنية لليونيسكو قمنا بتقديم الملف الذي يحوي أنشطة المدارس، وكتيبا عن مدينة أسوان وما يميزها، والإنجازات التي تمت على أرض الواقع، ليس فقط في مجال التعليم ولكن أيضا في مجال التعلم".

حفل تكريم مجموعة العمل المشرفة علي ملف أسوان مدينة التعلم, by Khaled Abdul Wahab

وتضم محافظة أسوان حوالي عشرين مدرسة تطبق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة اخترنا منها مدرسة محمد مكاوي يعقوب للغات والتقينا بإحدى المشرفات مع تلاميذها التي تحدثت عن الهدف الرابع والمعني بجودة التعليم:

"لدينا استراتيجيات جديدة نعمل بها لأجل التعلم. وفي مواد الرياضيات والعلوم واللغة العربية والدراسات نخصص يوما للطلبة لعرض محتويات المادة بطريقة شيقة من خلال العروض والتصميمات المسرحية. فمثلا في مادة العلوم نقدم تجربة مسرحية حول كيفية نشأة البراكين وأقدم لكم التلميذين يوسف ورحاب (نحن تلاميذ مدرسة محمد مكاوي يعقوب نحب مدرستنا ومعلمينا وأصدقاءنا)".

اختيار مدينة أسوان ضمن أفضل عشر مدن للتعلم لعام 2019 من قبل منظمة اليونيسكو يعد إنجازاً ملحوظاً لتعزيز التعليم والتعلم من خلال سياسات وبرامج مبتكرة ذات أهداف محددة وتطوير استراتيجية الجمع والتنوع بين المشاريع، بما في ذلك برامج صيانة الحدائق والمحافظة على المياه في المدارس، بجانب توفير فرص تدريبية متنوعة للمشاريع لجميع فئات المجتمع.

من محافظة أسوان جنوب مصر خالد عبد الوهاب لأخبار الأمم المتحدة