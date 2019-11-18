سرطان الثدي في العالم العربي يصيب النساء بأعمار صغيرة وغالبا ما يكون الورم خبيثا

وقد حلّ الطبيب المتخصص في رعاية مرضى سرطان الثدي في نيويورك، د. محمود التامر، ضيفا في ندوة دعت إليها مجموعة السيّدات العرب في الأمم المتحدة حيث تحدث عن سرطان الثدي وطرق العلاج المتفاوتة للمرض بأنواعه المختلفة.

الطبيب محمود التامر، جراح في مركز السرطان في ميموريا سلون كيتيرينغ في نيويورك, by Shirin Yaseen/UN news

الدكتور محمود التامر (يسار)، قدّم شرحا توعويا عن سرطان الثدي، وتطرق إلى الأنواع المختلفة من السرطان، وأجرى مقارنة بين طرق العلاج التي اتبعت في الماضي، والمتبعة حاليا، وتحدث عن مستقبل العلاج من سرطان الثدي بطرق أحدث وأقل إيلاما وبنتائج أفضل ومرضية أكثر للمتعافيات من سرطان الثدي.

وعلى هامش المؤتمر، أجرت أخبار الأمم المتحدة الحوار التالي مع الدكتور محمود التامر:

ما هي نسبة انتشار سرطان الثدي بين السيدات العرب؟

الإحصائيات لم تكن موجودة في العالم العربي قبل سنوات، ولكن يمكن القول إن الإصابة بمرض سرطان الثدي تحدث بأعمار صغيرة في عالمنا العربي وعادة ما يكون الورم خبيثا، مقارنة مع سكان الغرب. لا نعرف ما هو السبب بعد لكن الأرقام ستظهر في المستقبل القريب ونأمل في الحصول على إحصائيات أكثر وضوحا.

بالفيديو، الناشطة باسمة يوسف @bassemayousef تتحدث إلى أخبار الأمم المتحدة عن معاناتها مع #سرطان_الثدي والحزن والألم المصاحبين للعلاج، ولكن أيضا عن القوة التي استمدتها من عائلتها وإيمانها لتجاوز هذه المحنة...



إليكم قصة باسمة:https://t.co/jwjwaYQwCB — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) November 8, 2019

ما هي فرصة أن تبقى المصابة على قيد الحياة؟

في حالة أغلب السيّدات، إذا لم يصل المرض إلى الدرجة الرابعة يمكن أن يعشن مدة طويلة

يعالج مرضى السرطان اليوم بطرق أكثر سهولة من السابق، وهو متعدد الأنواع، ولا يمكن أن نتعامل مع المرض بجميع أنواعه بنفس المستوى. ثمة أنواع تكون نتائج العلاج منها ممتازة وهناك أنواع أخرى تكون نتائجها غير جيدة. ولذا بحسب طبيعة السرطان الذي يصيب المرأة يمكن تحديد نسبة النجاة.

وفي حالة أغلب السيّدات، إذا لم يصل المرض إلى الدرجة الرابعة يمكن أن يعشن مدة طويلة. كما أن بعض النساء قد يتفشى المرض في أجسادهن لكنهن يعشن مدة طويلة لأن العلاج الآن متوفر وأفضل من السابق.

ما نسبة عودة المرض إلى المرأة؟

السرطان الثلاثي أو الـ Negative هو من أكثر الأنواع التي ترتفع فيها نسبة عودته إلى الجسم، وقد تبلغ النسبة من 30% إلى 40% لدى النساء، يعود في أول المدة (بين خمس إلى ست سنوات من ظهوره)، وبعد هذه الفترة تتضاءل النسبة بكثير.بحسب نوعية السرطان بالتأكيد. كما ذكرت سابقا، فلا يمكن أن نتعامل مع جميع أنواع سرطان الثدي بالمستوى نفسه. هناك عدة أنواع لأمراض سرطان الثدي، ولكل نوع نسبة رجوع، بعضها تكون نسبته ضئيلة جدا مثل Estrogen Receptor Positive وHer2 Negative نسبة العودة فيها تكون من 2% إلى 3% . قد يعود ليتفشى في الجسم لدى 5% إلى 10% من النساء.

3 أهم نصائح للوقاية من مرض سرطان الثدي؟