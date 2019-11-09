اليمن: تدشين خمس نقاط مراقبة في مدينة الحديدة أسهم في تحقيق "انخفاض ملحوظ" في مستوى العنف

جاء ذلك في بيان صادر عن البعثة، قال إن الفريـق أبهيجيت غوها يُثني على التزام الطرفين بالعمل عبر آلية التهدئة وتعزيز وقف إطلاق النار، التي بدأت عملها في أيلول/سبتمبر الماضي على ظهر سفينة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة.

وقوع حوادث لا تتماشى مع الاتفاقات بين الطرفين

غير أن البيان لفت الانتباه إلى ورود تقارير، خلال الأيام القليلة الماضية، حول حوادث تتضمن تحصينات جديدة، وتحريك قوات، واستخدام طائرات مُسيرة—"جميعها تتنافى مع الاتفاقات بين الطرفين بشأن وقف إطلاق النار".

دعوة إلى الالتزام باتفاقي الحديدة واستكهولم

وفي ظل هشاشة الوضع في الحديدة، دعا الفريق غوها الطرفين في اليمن إلى استمرار انخراطهما في العمل "بشكل مُشترك وبروح النية الحسنة"، من خلال آلية التهدئة وتعزيز وقف إطلاق النار للتعامل مع الحوادث التي قد تُشكل تصعيدا للعنف في الحديدة.

كما أكد على التزام بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة المستمر في دعم عمل الطرفين من خلال الآلية.

وكرر الفريق غوها نداءه للأطراف بالكف عن أي أفعال تتناقض مع اتفاق استوكهولم.

غريفثيس في الرياض

إجتمع المبعوث الخاص الى #اليمن مارتن غريفيث بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، في #الرياض يوم أمس. وأعرب المبعوث الخاص عن إمتنانه لدعم #المملكة_العربية_السعودية للتوصّل الى حل سياسي شامل في اليمن وناقشا سُبُل العمل معاً لإنهاء الصراع: https://t.co/ee6TM3VFjW pic.twitter.com/S9xxdk61Z4 — OSE_Yemen (@OSE_Yemen) November 8, 2019

وكان المبعوث الخاص لليمن، السيد مارتن غريفيثس قد التقى بالأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، في الرياض يوم الخميس.

واغتنم غريفيثس هذه الفرصة لتهنئة ولي العهد على "قيادته وجهود الوساطة في التوصّل الى توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الإنتقالي الجنوبي".

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب غريفيثس، أشار إلى أن المسؤولين ناقشا سُبُل العمل معاً لإنهاء هذا الصراع في اليمن.

كما بحثا آخر التطورات في البلاد وأهمية الحد من العُنف للتوصل الى حل سياسي شامل في اليمن.

إلى ذلك أعرب المبعوث الخاص عن امتنانه لولي العهد لدعمه المتواصل للجهود الرامية إلى التوصّل إلى حل سياسي شامل للصراع في اليمن.