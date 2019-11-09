في ضوء انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في العراق أثناء المظاهرات، البعثة الأممية تطلق بريدا إلكترونيا للإبلاغ عن أية انتهاكات جديدة

جاء ذلك في بيان صادر عن البعثة حدد العنوان التالي humanrightsiraq@un.org لإرسال الشكاوى والإبلاغ عن الانتهاكات.

وأوضحت يونامي في بيانها أن هذه الخطوة تأتي "من أجل تقوية وتوسيع نطاق جهودها لتقصي الحقائق حول انتهاكات وخروقات حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالاحتجاجات الحالية".

من جهتها دعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت، كل من لديه معلومات ذات صلة – سواء أكانت شهادات شهود أو ضحايا أو صور أو مقاطع فيديو – إلى إرسالها للبعثة عبر العنوان المذكور آنفا. وقالت:

"نحن مستمرون في مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان وحالات الاختطاف والتهديدات والترهيب وتوثيقها في جميع أنحاء البلاد وطرحها على السلطات المعنية".

وكانت البعثة الأممية في العراق قد أصدرت خلال الأسبوعين الماضيين تقريرين خاصين يبينان الانتهاكات والخروقات الجسيمة لحقوق الإنسان في سياق المظاهرات ويحددان توصيات للحكومة من أجل حماية حقوق المتظاهرين السلميين الذين يسعون للتغيير.

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هذا وأكد البيان الجديد أن يونامي ستتعامل مع كافة المعلومات التي تصل إلى هذا الحساب الإلكتروني "بسرية مطلقة".

مفوضية حقوق الإنسان تدعو إلى التحقيق الفوري مع مرتكبي جرائم القتل

وفي نفس السياق أعربت المفوضية السامية لحقوق الإنسان يوم أمس الجمعة عن قلق بالغ إزاء استمرار ورود تقارير عن حالات الوفاة والإصابات الناجمة عن استخدام قوات الأمن للقوة ضد المتظاهرين، فضلا عن عمليات القتل المتعمدة التي ترتكبها عناصر مسلحة في العراق

إن غالبية الضحايا نجمت عن استخدام الذخيرة الحية من قبل قوات الأمن والعناصر المسلحة، التي وصفت على أنها جماعات ميليشيات خاصة، فضلا عن الاستخدام غير الضروري أو غير المتناسب أو غير المناسب للأسلحة الأقل فتكا مثل الغاز المسيل للدموع.

وأفاد البيان باستمرار الاحتجاجات في بغداد هذا الأسبوع، مشيرا إلى توثيق حالات وفيات وإصابات خلال مظاهرات في بغداد والبصرة وذي قار وكربلاء.

ودعت المفوضية إلى اتخاذ خطوات فورية للتحقيق مع المسؤولين عن عمليات القتل هذه ومقاضاتهم، وتوفير العدالة والحقيقة للضحايا وعائلاتهم، وشددت على ضرورة عدم استخدام تهم الإرهاب ضد المتظاهرين.

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الأمين العام أنطونيو غوتيريش يشدد على أهمية البدء بحوار هادف وجاد

من جهته أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن قلقه البالغ إزاء ارتفاع عدد الوفيات والإصابات خلال المظاهرات الجارية في العراق.

جاء ذلك في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، مطلع الأسبوع الجاري، أشار فيه إلى أن "التقارير التي تفيد باستمرار استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين مثيرة للقلق".

وحيث الأمين العام في بيانه "جميع الجهات الفاعلة على الامتناع عن العنف والتحقيق بجدية في جميع أعمال العنف".

كما جدد نداءه لإجراء حوار جاد وهادفبين الحكومة والمتظاهرين.

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