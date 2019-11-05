"بإمكان العالم وقف أخطار الطبيعة قبل أن تصبح كوارث" - ممثلة الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث

وحسب ما أورد أنطونيو غوتيريش في رسالته بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بأمواج تسونامي هناك الآن ما يقدر بـ "680 مليون شخص يعيشون في مناطق ساحلية منخفضة؛ وقد يتجاوز هذا العدد المليار بحلول عام 2050". وذكَّر غوتيريش بإن "ارتفاع مستويات سطح البحر الناجم عن حالة الطوارئ المناخية قد يزيد من استفحال القوة المدمرة لأمواج تسونامي" في حال وقوعها.

وقال الأمين العام إنه ومع الذكرى السنوية الخامسة عشرة لفجيعة أمواج تسونامي في المحيط الهندي، فإن العالم قد شهد منذ ذلك الحين "تحسنا كبيرا في نظم الإنذار المبكر" ليس في المحيط الهادئ فحسب، بل أيضا في المحيط الهندي والبحر الكاريبي وشمال شرق المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط ومناطق أخرى.

OCHA/Anthony Burke الأمين العام أنطونيو غوتيريش يتفقد الأضرار التي لحقت بمستشفى أنوتابورا العام ، في بالو بجزيرة سولاويزي الإندونيسية في أعقاب الزلزال والتسونامي في سبتمبر. (12 أكتوبر 2018)

وقال غوتيريش إن هذا التحسن في نظم الإنذار المبكر "قد أدى إلى إنقاذ أرواح الكثيرين، إلا أن الخسائر الاقتصادية المتزايدة على مدار العشرين عاما الماضية توضح "أننا لم نقف بعدُ بشكل كامل على أهمية البنية التحتية الحيوية المقاوِمة للكوارث."

ودعا الأمين العام حكومات العالم والسلطات المحلية وقطاع البناء والتشييد إلى "السعي لتحقيق التنمية الواعية بالمخاطر والاستثمار في بناء القدرة على الصمود."

باندي: الكوارث تؤثر على الأكثر فقرا وتزيد من عدم المساواة

وكان رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، السيد تيجاني باندي، قد تحدث في مناسبة خاصة باليوم العالمي بالمقر الرئيسي في نيويورك تحت عنوان "اليوم العالمي للتوعية بأمواج تسونامي - الحوار بين الأجيال" - نظمه مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.

ونوه رئيس الجمعية العامة بالأهمية القصوى لموضوع المناسبة الذي نظر في كيفية الحد من الأضرار الناجمة عن الكوارث على البنى التحتية الحيوية والحد من تعطل الخدمات الأساسية." وقال البروفيسور باندي إن ذلك ينبه إلى حقيقة أن الكوارث، مثل التسونامي، تؤثر بشكل أكبر على أكثر الناس فقرا، وفي كثير من الأحيان "تتسع فجوة عدم المساواة" لبعض الوقت بعد حدوثها.

وقال رئيس الجمعية العامة إن استكمال الاستراتيجيات الوطنية للحد من الكوارث "يستلزم آليات تمويل كافية، بما في ذلك التمويل بشروط ميسرة للبلدان النامية." وأكد البروفيسور باندي أن كل الدول الأعضاء معرضة لأخطار عناصر الطبيعة، وأعرب عن أمله في أن ينظر القطاع الخاص إلى جهود الحد من مخاطر الكوارث "على أنها تدابير استباقية لتعزيز مرونة المجتمعات مما يجعلها وجهة أفضل للاستثمار".