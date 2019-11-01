من بينها الأزمة السورية، الأمين العام والرئيس التركي يبحثان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك

وبحسب بيان منسوب إلى المتحدث باسم الأمم المتحدة، فإن كلا الزعيمين أعربا عن دعمهما الكامل لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية وشددا على ضرورة إيجاد حل سياسي للصراع وفقا لقرار مجلس الأمن 2254.

وأشار البيان إلى أن الرئيس أردوغان قدم للأمين العام خطة تركية للمناطق الاستيطانية الجديدة لعودة اللاجئين السوريين. وشدد الأمين العام على المبادئ الأساسية المتعلقة بعودة اللاجئين بصورة طوعية وآمنة وكريمة. وأبلغ غوتيريش الرئيس أردوغان بأن مفوضية شؤون اللاجئين ستشكل على الفور فريقا لدراسة الاقتراح والمشاركة في مناقشات مع السلطات التركية، بما يتماشى مع ولايتها.

وذكر البيان أن الأمين العام وأردوغان تبادلا وجهات النظر بشكل بنّاء حول عدد من القضايا المستمرة في المنطقة، بما في ذلك اليمن وليبيا وعملية السلام في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى العديد من القضايا الإضافية ذات الاهتمام المشترك في أجزاء أخرى من العالم.

وأكد الأمين العام مجددا دعمه لمذكرة التفاهم بين تركيا ومجموعة من شركاء التنمية فيما يتعلق ببرنامج لدعم جهود تركيا بشأن تغير المناخ.

كما أطلع الأمين العام الرئيس أردوغان على زيارته لبنك التكنولوجيا التابع للأمم المتحدة، أمس الخميس، معربا عن شكره لتركيا على استضافتها ودعمها المالي لهذه المبادرة الهامة. وشدد الأمين العام على الحاجة إلى زيادة الدعم الدولي للبنك الذي يخدم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في البلدان الأقل نموا.