من هو الأرجنتيني رافايل غروسي الذي سيرأس الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟

وفي اجتماع مفتوح أمام جميع الدول أعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حصل غروسي على غالبية الأصوات في مجلس الحكام ليرأس الوكالة لفترة تستمر أربعة أعوام قابلة للتجديد وتبدأ من الثالث من كانون أول/ديسمبر.

وسيتم عرض قرار المجلس أمام الجمعية العامة للوكالة والذي يتكون من ممثلين عن 171 دولة سيجتمعون في جلسة خاصة في الثاني من كانون أول/ديسمبر لتنصيب غروسي رسميا.

من هو رافايل ماريانو غروسي؟

ينحدر غروسي من الأرجنتين، ويبلغ من العمر 58 عاما، ويتمتع بخبرة دبلوماسية تتجاوز 35 عاما خاصة في مجال عدم انتشار الأسلحة ونزع السلاح. وسيكون أول دبلوماسي من أميركا الجنوبية يتسلم هذا المنصب. وهو يخدم الآن كسفير لبلده الأرجنتين في النمسا وكمندوب دائم لدى المنظمات الدولية الموجودة في فيينا ومن بينها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وسيصبح الدبلوماسي غروسي الرئيس السادس للوكالة منذ تأسيسها عام 1957 بعد وفاة آخر مدير عام لها في 18 تموز/يوليو 2019 الياباني يوكيا أمانو والذي جاء بعد محمد البرادعي الذي شغل منصب مدير عام الوكالة من عام 1997 إلى عام 2009.

وقبل ذلك شغل هانز بليكس هذا المنصب من عام 1981 إلى عام 1997 خلفا لسيغفارد إكلوند (1961-1981).

أما أول مدير عام للوكالة الدولية للطاقة الذرية فكان ستيرلينغ كول (1957-1961).

الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي منظمة غير حكومية مستقلة وتعمل تحت بإشراف الأمم المتحدة تأسست بهدف تشجيع الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والحد من التسلح النووي. ومن ضمن مهامها الرقابة والتفتيش والتحقيق في الدول التي لديها منشآت نووية.