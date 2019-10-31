قطر: الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي يجري أول زيارة له إلى الدوحة للاطلاع على أوضاع المهاجرين

وسيقابل الوفد المكوّن من ثلاثة أعضاء، وهم لي تومي وإلينا ستاينرتي ورولاند أدجوفي، مسؤولين حكوميين وقضاة ومدّعين عامين ومحامين وأكاديميين ومجموعات وهيئات أخرى ذات صلة.

كما سيجري الوفد جولة في مرافق توقيف المهاجرين وأماكن الرعاية الاجتماعية الأخرى حيث يُحتجز أشخاص ضمن أنظمة الصحة والعدالة الجنائية لتقييم وضع الحرمان من الحرية في قطر.

ومن المقرر أن يشارك الخبراء ملاحظاتهم الأولية في مؤتمر صحفي يُعقد منتصف شهر تشرين الثاني/ نوفمبر2019، وسيُقدم تقريرهم النهائي عن الزيارة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر من العام القادم.

* أنشِئ الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي بموجب القرار 1991/42 الصادر عن لجنة حقوق الإنسان السابقة للتحقيق في حالات الحرمان من الحرية المفروض تعسفا. وتم توضيح وتمديد ولايتها لتشمل مسألة الاحتجاز الإداري لطالبي اللجوء والمهاجرين. في أيلول/ سبتمبر 2019، أكد مجلس حقوق الإنسان نطاق ولاية الفريق العامل ومددها لمدة ثلاث سنوات أخرى. يتكون الفريق العامل من خمسة أعضاء من الخبراء المستقلين من مختلف مناطق العالم: السيد خوسيه أنطونيو غيفارا بيرموديز (المكسيك؛ الرئيس - المقرر)، والسيدة إلينا ستاينرتي (لاتفيا؛ نائبة الرئيس المعنية بالمتابعة)، السيدة لي تومي (أستراليا؛ نائب الرئيس لشؤون الاتصالات)، السيد رولاند أدجوفي (بنن) والسيد سونغ فيل هونغ (جمهورية كوريا).

ويذكر أن مجموعة العمل هي جزء مما يعرف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، وهي أكبر مجموعة من الخبراء المستقلين في منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وهي الاسم العام لآليات رصد وتقصي الحقائق المستقلة التابعة للمجلس والتي تعالج إما حالات بلد معين أو قضايا موضوعاتية في جميع أنحاء العالم. يعمل خبراء الإجراءات الخاصة على أساس تطوعي؛ إنهم ليسوا من موظفي الأمم المتحدة ولا يحصلون على راتب مقابل عملهم. إنهم مستقلون عن أي حكومة أو منظمة ويعملون بصفتهم الشخصية.