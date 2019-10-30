الإعلان رسميا عن بدء أعمال اللجنة الدستورية وبيدرسون يعتبرها خطوة أولى لإنهاء الأزمة السورية

وفي كلمته الافتتاحية خلال إطلاق أعمال اللجنة الدستورية ذات المصداقية والمتوازنة والشاملة للجميع بقيادة وملكية سورية وبتيسير من الأمم المتحدة في جنيف، اليوم الأربعاء، شدد بيدرسون على أن الحل يجب أن يلبي الطموحات المشروعة للشعب السوري وأن يكون مبنيا على التزام قوي بسيادة واستقلالية ووحدة وسلامة أراضي البلد. وأضاف:

"نحن أمام لحظة تاريخية، فهذه هي المرة الأولى التي يجلس فيها 50 ممثلا من الحكومة و50 ممثلا من المعارضة وجها لوجه، ويجلس أيضا رئيسان مشاركان جنبا إلى جنب للعمل كأعضاء في اللجنة الدستورية لإنجاز مهمة كبيرة ألا وهي إيجاد ترتيبات دستورية جديدة لسوريا، وهو ما يفتح المجال لفرصة جديدة لسوريا."

اللجنة الدستورية تضم طيفا واسعا من المجتمع السوري

وأوضح بيدرسون أن اللجنة أتاحت الفرصة لـ 50 سوريا من خلفيات متنوعة يمثلون طيفا واسعا من المجتمع السوري لممارسة حقهم دون أن يمثلوا أي طرف بشكل رسمي، مشيرا إلى أن مجرد وجودهم وجلوسهم معا واستعدادهم لبدء الحوار والمفاوضات هو دليل قوي على أن هناك أمل للسوريين في كل مكان.

ودعا بيدرسون أعضاء اللجنة إلى التحلي بالصبر والمثابرة والعمل على حلول مقبولة للجميع والانخراط بشكل بناء خلال قيامهم بالمهمة الموكلة إليهم، معربا عن أمله، ومن خلال إبداء حسن النية، في بناء الثقة وخلق مناخ إيجابي للعمل بشكل متواصل.