بيدرسون: أعمال اللجنة الدستورية السورية تبدأ الأربعاء لتضم الحكومة والمعارضة بشكل مباشر لأول مرة 

وقال غير بيدرسون إن الجميع قد توافقوا على أن "تكون هذه عملية دستورية بقيادة سورية، مملوكة لسوريا تسهلها الأمم المتحدة". وأكد الممثل الخاص أن الاتفاق على إنشاء اللجنة الدستورية بصلاحياتها ونظامها الداخلي الأساسي "يمثل أول اتفاق سياسي بين حكومة سوريا والمعارضة" وهو يلزم الأطراف بأن "يجتمعوا وجها لوجه" على طاولة الحوار والمفاوضات.

كما أشار المسؤول الأممي إلى أن اللجنة الدستورية ستخلق أيضا مساحات للمجتمع المدني لتسمع أصواتهم، إلى جانب أصوات الحكومة والمعارضة في ما وصفه بمثابة فتح الباب لعملية سياسية أوسع.

غير أن بيدرسون لفت الانتباه إلى إدراك المسؤولين الأمميين لـ "حقيقة أن اللجنة الدستورية وحدها لا تستطيع ولن تحل النزاع السوري"، ولكنها خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح وعلى "الطريق الصعب للخروج من هذا الصراع في اتجاه سوريا جديدة"، حسب تعبيره.

لابد من إحراز تقدم ملموس على الأرض

ولتحقيق هذا التقدم، شدد المبعوث الخاص على ضرورة إحراز تقدم ملموس وواضح في الجوانب الأخرى لقرار مجلس الأمن 2254؛ وعلى الحاجة إلى "رؤية تقدم ملموس على الأرض". وقال بيدرسون إنه من المهم بمكان أن يترافق ذلك بخطوات ملموسة أخرى و"تدابير لبناء الثقة بين السوريين أنفسهم وبين سوريا والمجتمع الدولي".

وجدد الممثل الخاص لسوريا مناشدته كافة الأطراف لمعالجة الأمور المتعلقة على وجه الخصوص بقضية المختطفين والمحتجزين والمفقودين، إذ "ما زال عشرات الآلاف من السوريين محتجزين أو مختطفين أو مفقودين، وقد ناشدت بشكل خاص الإفراج المبكر عن النساء والأطفال". وقال بيدرسون إن تحقيق ذلك "سيرسل إشارة قوية للغاية بأننا جادون حقًا في بداية جديدة لسوريا".

الممثل الخاص قال إنه ورغم كل المحاذير فإنه يؤكد قناعته بأن إطلاق اللجنة الدستورية "يجب أن يكون بشارة أمل للشعب السوري الذي طالت معاناته."

كما وصف تشكيل اللجنة بأنها وعد مشترك للشعب السوري بمحاولة جادة للاتفاق على ترتيبات دستورية جديدة لمستقبل سوريا - عقد اجتماعي جديد للمساعدة في إصلاح بلد محطم ومدمّر.