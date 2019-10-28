من السودان، أمينة محمد تؤكد استعداد الأمم المتحدة لمساعدة البلاد نحو تحقيق قيم التعايش والتماسك الاجتماعي

جاءت تصريحات المسؤولة الأممية خلال زيارة إلى السودان التقت خلالها بعدد من المسؤولين الحكوميين وعلى رأسهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وأضافت أمينة في تغريدة على موقع تويتر أن نجاح قيادة المرأة سيكون مهما لحاضر ومستقبل السودان، لافتة إلى أن النساء في السودان أظهرن قيادة استثنائية في مجال السلام والحقوق والتنمية.

وأشارت إلى أن استمرار انخراطهن سيسهم في خلق فرص في كافة القطاعات، سعيا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأعربت أمينة محمد عن استعدادها "لمصاحبة السودان في هذه الرحلة."

وخلال زيارة إلى إقليم دارفور، اليوم الاثنين، افتتحت نائبة الأمين العام مركزا معرفيا لحقوق الإنسان في جامعة الفاشر بولاية شمال دارفور تم تأسيسه بواسطة بعثة يوناميد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان في إطار برنامج عمل الدولة لحقوق الإنسان في دارفور.

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك رحب بزيارة أمينة محمد إلى البلاد، مشيرا إلى أن الزيارة تؤكد التزام حكومة بلاده بالشراكة الفعالة ضمن عضويتها في الأمم المتحدة في المرحلة الانتقالية. وتأتي زيارة السيدة أمينة محمد إلى السودان في إطار جولة تستمر ستة أيام إلى بلدان في منطقة القرن الأفريقي.