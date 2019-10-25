"لن يعم الهدوء شوارع وساحات المدن، مع شعور الناس بالقلق على حياتهم" – الأمين العام

جاء ذلك في حديثه للصحفيين اليوم حول ما "يشهده العالم في جميع أنحائه من تظاهرات واحتجاجات، من الشرق الأوسط إلى أمريكا اللاتينية، وفي منطقة البحر الكاريبي، إلى أوروبا وإفريقيا إلى آسيا."

وقال الأمين العام إنه يدعو المحتجين في كافة جهات العالم إلى اتباع الأمثلة التي قدمها للإنسانية أناس مثل "غاندي ومارتن لوثر كينغ جونيور وغيرهم من أبطال التغيير اللاعنفي" السلمي، مؤكدا أنه لا يمكن أن يكون هناك أي عذر لاستخدام العنف، من أي جهة كانت. غير أنه أضاف مشددا "قبل كل شيء، أنا أحث القادة في كل مكان على الاستماع إلى المشاكل الحقيقية للناس الحقيقيين.".

Diana Leal متظاهرون في شوارع العاصمة التشيلية سانتياغو.

قواسم مشتركة بين احتجاجات العالم

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن كل حالة من أشكال الاحتجاج في أقاليم العالم هي حالة قائمة بذاتها ومسبباتها. وأضح غوتيرش أن "بعض الاحتجاجات تسببها القضايا الاقتصادية – بما في ذلك ارتفاع الأسعار، أو عدم المساواة المستمرة أو النظم المالية التي تستفيد منها النخب" فقط.

في أحيان أخرى تكون المطالب السياسية هي الدافع الذي يكمن وراء الاحتجاجات، حسبما ما قال، وفي غيرها "يحتج الناس كرد فعل للفساد وأشكال التمييز المختلفة."