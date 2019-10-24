في إعلان تاريخي، الصحة العالمية تعلن القضاء على اثنتين من أصل ثلاث سلالات من فيروس شلل الأطفال

على الرغم من أن المنطقة تتأثر بفيروسات شلل الأطفال المستمدة من اللقاحات، والتي يجب إيقافها على وجه السرعة، إلا أنها تبدو كما لو كانت القارة خالية من جميع فيروسات شلل الأطفال البرية، وهذا إنجاز هائل."

ثلاث سلالات متشابهة ولكنها منفصلة عن بعضها

هناك ثلاث سلالات من فيروس شلل الأطفال البري الفردي والمتميز مناعيا: وهي النمط 1 والنمط 2 النمط 3.

من ناحية الأعراض المرضية، تكون كل السلالات الثلاث متطابقة، حيث تسبب شللا لا يمكن علاجه أو حتى الموت. ولكن هناك اختلافات وراثية تجعل هذه السلالات الثلاث، فيروسات منفصلة يجب القضاء عليها كل على حدة.

وفيروس شلل الأطفال النمط 3 هي السلالة الثانية من الفيروس التي تم القضاء عليها، في أعقاب الإعلان عن القضاء على النمط 2 في عام 2015.

اكتشاف آخر حالة من النمط 3 في نيجيريا

وقالت منظمة الصحة العالمية إن آخر حالة من النمط 3 تم اكتشافها في شمال نيجيريا في عام 2012. ومنذ ذلك الحين، ظل نظام المراقبة العالمي لبرنامج الاستئصال يعمل بقوة للتحقق من أن هذه السلالة تم القضاء عليها.

وقد ساعدت الاستثمارات في العمال الماهرين والأدوات المبتكرة وشبكة عالمية من المختبرات على تحديد أنالنمط 3 لا يوجد في أي مكان في العالم، باستثناء العينات المحصورة في مكان آمن.