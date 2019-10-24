في إعلان تاريخي، الصحة العالمية تعلن القضاء على اثنتين من أصل ثلاث سلالات من فيروس شلل الأطفال

في إعلان تاريخي تزامن مع اليوم العالمي لشلل الأطفال، أعلنت لجنة مستقلة من الخبراء القضاء على فيروس شلل الأطفال البري من النمط 3 في جميع أنحاء العالم، بعد القضاء على الجدري وفيروس شلل الأطفال البري من النمط 2. ووصفت منظمة الصحة العالمية الإعلان بأنه إنجاز تاريخي للإنسانية.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس والذي يرأس المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال إن القضاء على شلل الأطفال سيشكل علامة فارقة بالنسبة للصحة العالمية، مؤكدا التزامه التام بضمان توفير جميع الموارد اللازمة للقضاء على جميع سلالات فيروس شلل الأطفال.
وحث الدكتور غيبريسوس جميع أصحاب المصلحة والشركاء الآخرين على مواصلة المسيرة حتى يتحقق النجاح النهائي في القضاء على شلل الأطفال.
تقديم الإشهاد الرسمي لاستئصال شلل الأطفال
وخلال احتفال أقيم في مقر منظمة الصحة العالمية في جنيف بسويسرا، قدم البروفيسور ديفيد ساليسبري، رئيس اللجنة العالمية المستقلة للإشهاد على استئصال شلل الأطفال، الشهادة الرسمية لاستئصال النمط 3 للدكتور أدهانوم غيبريسوس.
ووصف البروفيسور ساليسبري القضاء على فيروس شلل الأطفال البري من النوع 3 عالميا بالإنجاز المهم الذي قال إنه يجب أن يعيد تنشيط عملية الاستئصال ويوفر الدافع نحو الخطوة الأخيرة وهي القضاء على فيروس شلل الأطفال البري من النمط 1. وأضاف:
"يظل هذا الفيروس منتشرا في بلدين فقط: أفغانستان وباكستان. لا يمكننا إيقاف جهودنا الآن. يتعين علينا القضاء على جميع السلالات المتبقية من جميع فيروسات شلل الأطفال. لدينا أخبار سارة من أفريقيا: لم يتم اكتشاف أي نوع من أنواع فيروس شلل الأطفال البري في أي مكان في القارة منذ عام 2016.
شكراً لجميع العاملين الصحيين من جميع أنحاء العالم🌎🌍 والذين يواصلون العمل من أجل عالم خالٍ من مرض #شلل_الأطفال. في كل عام، يُسهم العاملون الصحيون في تطعيم حوالي 450 مليون طفل في 40 دولة.#اليوم_العالمي_لشلل_الأطفال pic.twitter.com/B1PoUsqISI— World Health Organization (WHO) (@WHO) October 24, 2019
على الرغم من أن المنطقة تتأثر بفيروسات شلل الأطفال المستمدة من اللقاحات، والتي يجب إيقافها على وجه السرعة، إلا أنها تبدو كما لو كانت القارة خالية من جميع فيروسات شلل الأطفال البرية، وهذا إنجاز هائل."
ثلاث سلالات متشابهة ولكنها منفصلة عن بعضها
هناك ثلاث سلالات من فيروس شلل الأطفال البري الفردي والمتميز مناعيا: وهي النمط 1 والنمط 2 النمط 3.
من ناحية الأعراض المرضية، تكون كل السلالات الثلاث متطابقة، حيث تسبب شللا لا يمكن علاجه أو حتى الموت. ولكن هناك اختلافات وراثية تجعل هذه السلالات الثلاث، فيروسات منفصلة يجب القضاء عليها كل على حدة.
وفيروس شلل الأطفال النمط 3 هي السلالة الثانية من الفيروس التي تم القضاء عليها، في أعقاب الإعلان عن القضاء على النمط 2 في عام 2015.
اكتشاف آخر حالة من النمط 3 في نيجيريا
وقالت منظمة الصحة العالمية إن آخر حالة من النمط 3 تم اكتشافها في شمال نيجيريا في عام 2012. ومنذ ذلك الحين، ظل نظام المراقبة العالمي لبرنامج الاستئصال يعمل بقوة للتحقق من أن هذه السلالة تم القضاء عليها.
وقد ساعدت الاستثمارات في العمال الماهرين والأدوات المبتكرة وشبكة عالمية من المختبرات على تحديد أنالنمط 3 لا يوجد في أي مكان في العالم، باستثناء العينات المحصورة في مكان آمن.