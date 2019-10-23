 

الأمم المتحدة تقدم المساعدة لنحو 40 ألف شخص تأثروا بالفيضانات في منطقة أبيي

© UNHCR/Elizabeth Stuart
صبيان يسيران بحذر على طريق غمرته المياه في جنوب السودان مع هطول أمطار غزيرة في مخيم اللاجئين في إثيوبيا في مقاطعة مابان.
23 تشرين الأول/أكتوبر 2019
تغير المناخ

كشفت الأمم المتحدة عن تأثر نحو 40 ألف شخص بالفيضانات في منطقة أبيي المتنازع عليها بين دولتي السودان وجنوب السودان.

وقال فرحان حق، المتحدث باسم الأمم المتحدة إن المنظمة الدولية وشركاءها يساعدون الأشخاص الموجودين في المناطق التي يمكن الوصول إليها بالطعام ومواد أخرى، مشيرا إلى أن الفيضانات تعيق الوصول إلى بعض المناطق.

وأضاف حق أن أكثر من 360 ألف شخص تأثروا بالفيضانات في السودان هذا العام، فيما تم تدمير أكثر من 45 ألف منزل.

وأوضح حق أن خطة الاستجابة الإنسانية للسودان في عام 2019 تسعى إلى الحصول على 1.1 مليار دولار لمساعدة 4.4 مليون شخص، لكنه قال إن الخطة لم تحصل سوى على 44% فقط من المبلغ المطلوب حتى الان.

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