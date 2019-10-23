الأمم المتحدة تقدم المساعدة لنحو 40 ألف شخص تأثروا بالفيضانات في منطقة أبيي

وقال فرحان حق، المتحدث باسم الأمم المتحدة إن المنظمة الدولية وشركاءها يساعدون الأشخاص الموجودين في المناطق التي يمكن الوصول إليها بالطعام ومواد أخرى، مشيرا إلى أن الفيضانات تعيق الوصول إلى بعض المناطق.

وأضاف حق أن أكثر من 360 ألف شخص تأثروا بالفيضانات في السودان هذا العام، فيما تم تدمير أكثر من 45 ألف منزل.

وأوضح حق أن خطة الاستجابة الإنسانية للسودان في عام 2019 تسعى إلى الحصول على 1.1 مليار دولار لمساعدة 4.4 مليون شخص، لكنه قال إن الخطة لم تحصل سوى على 44% فقط من المبلغ المطلوب حتى الان.